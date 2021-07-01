Böyle acı görülmedi! Arabasını park eden baba, yanlışlıkla oğlunu ezdi

Trabzon'da, yürek yakan bir kaza meydana geldi. Otomobilini park eden Adem Yaşar, yanlışlıkla oğlunu ezerek ölümüne neden oldu.

PARK İÇİN MANEVRA YAPTIĞI ESNADA OĞLUNA ÇARPTI

Kahreden kaza saat 15.00 sıralarında Erdoğdu Mahallesi Kisarna Caddesi'ndeki İkizevler Sitesi A Blok önünde meydana geldi. Evine dönen Adem Yaşar, arabasını park etmek istedi. Bu esnada babasının geldiğini gören çocuk heyecanla arabaya doğru koşmaya başladı. 4 yaşındaki oğlunu fark edemeyen baba, aracını park etmek için manevra yaptığı esnada oğlunu ezdi. Çıkan sesi ardından bir şeye çarptığını anlayan adam panikleyerek aracından indi. Adem Yaşar, oğlunu ezdiğini görünce büyük şok yaşadı.

SAĞ TEKERİN ALTINDA KALDI

Minik Ömer Eymen Yaşar sağ arka tekerin altında kalarak ağır yaralandı. Olayın ardından küçük çocuk, babası tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar Ömer Eymen'i hayatta tutmak için yoğun çaba sarf etti ama başarılı olamadı. Küçük çocuk kurtarılamazken, Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.