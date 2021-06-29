Böyle ayrılık duymadınız! Körili koyun eti yüzünden düğünü iptal etti, aynı gün başkasıyla evlendi

İlginç düğün gelenekleri ile dikkat çeken Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Damat gelinden körili koyun eti ikram etmesini istedi. Ancak bu isteği yerine getirilmeyen damat, ailesine körili koyun eti ikram edilmedi diye evlenmekten vazgeçti.

KÖRİLİ KOYUN ETİ İKRAM ETMEDİ DİYE EVLENMEKTEN VAZGEÇTİ

27 yaşındaki damat Ramakant Patra müstakbel eşi ile evlenmek için gelinin yaşadığı Bandhagaon adlı köye gitti. Ancak düğünde kimsenin aklına gelmeyecek bir olay yaşandı. Hint düğünlerinin bir parçası baraat töreninde kurulan sofrada çok sevdiği yemek körili koyun etini göremeyen damat sinirlendi. Bunun üzerine iki aile arasında yemek tartışması çıktı. Yemek tartışması iki aile arasında çözülemeyen sorunlara neden oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında ipler iyice gerildi.

Tansiyonun yükselmesi üzerine damat ani bir kararla düğünü iptal etti. Damadın yemek öfkesi şaşkınlık yaratırken, düğünde büyük bir kaos yaşandı. Gelinin ailesi ve davetliler damadı sakinleştirmek istediyse de başarılı olamadı.

GELİNDEN VAZGEÇTİ, EVLENMEKTEN VAZGEÇMEDİ

İkram edilen yemek yüzünden çıkan tartışma düğünün iptal edilmesine neden oldu. Gelin ve ailesi düğünün iptal edilmesiyle büyük hüsran yaşarken, damat ve ailesi olay yerini terk etti. Damat Patra “Bu yemeği bile hazırlamayanlarla yola devam edemem, bu iş bitmiştir” diyerek kutlamanın yapıldığı ‘kız tarafının evini’ terk etti. Patra, gelinle evlenmekten vazgeçince soluğu bir akrabasının evinde aldı. Phulajhara köyünden biriyle tanıştırılan damat bu kişiyle evlendi.