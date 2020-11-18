Böyle eşya taşıma görülmedi! Eşyaları ikinci kata balkondan taşıdılar

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir binanın ikinci katına eşya taşıma görüntüleri görenleri hayrete düşürdü. Ev eşyaları kamyonetten balkonlar aracılığıyla ikinci kata ip desteğiyle çıkartılan eşyalar tehlikeye davetiye çıkardı. Eşyaları taşımakla uğraşan kişilerin hiçbir önlem almadığı o anlar kameralara anbean kaydedildi.