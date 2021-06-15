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  3. Böyle etkinlik görülmedi! Çocuklar bilimi, sanatı ve sporu eğlenerek öğreniyor

Böyle etkinlik görülmedi! Çocuklar bilimi, sanatı ve sporu eğlenerek öğreniyor

Pendik Belediyesi Bilim, Sanat ve Spor Şenliğiyle çocuklara bilim, sanat ve sporun büyülü dünyasının kapılarını aralıyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde çocuklara eğitimler verilirken aynı zamanda yaratıcılıkları geliştirilerek, kaliteli zaman geçirmeleri sağlanıyor. 

Böyle etkinlik görülmedi! Çocuklar bilimi, sanatı ve sporu eğlenerek öğreniyor

Pendik Belediyesi Bilim, Sanat ve Spor Şenliğiyle çocuklara yeni deneyimler kazandırmaya devam ediyor. Çocuklara eğitim verilirken, aynı zamanda kaliteli etkinliklerle sosyalleşmeleri sağlanıyor. Etkinliklere istekli şekilde katılım gösteren çocukların keyifli vakit geçirmeleri, öğrenirken eğlenmeleri hedefleniyor.

ÇOCUKLAR EŞSİZ DENEYİMLER YAŞIYOR

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler belirlenen okulların bahçe ve spor salonlarında gerçekleştiriliyor. Şenlikte kurulan stantlarda öğrenciler bilim ve sanat atölyelerine, geleneksel çocuk oyunlarına ve okçuluk atölyesine katılarak eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Böyle etkinlik görülmedi! Çocuklar bilimi, sanatı ve sporu eğlenerek öğreniyor

14 Haziran’da başlayan etkinlikler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri devam edecek. 30 Haziran’a kadar devam edecek şenliklerde farklı okullara gidilerek çocuklara bilim, sanat ve spor sevgisi aşılanması hedefleniyor.

Böyle etkinlik görülmedi! Çocuklar bilimi, sanatı ve sporu eğlenerek öğreniyor

OKÇULUKTAN EBRU SANATINA KADAR PEK ÇOK FARKLI ETKİNLİK

Gün boyu süren etkinliklerde öğrenciler eğitmenler eşliğinde ok atmayı, ebru sanatını ve bilim atölyesinde verilen kitlerle becerilerini geliştirmeyi öğreniyor. Yaptıkları kitlerle alanda yarışan çocuklar hem öğreniyor hem de güzel vakit geçiriyor. Bilim gösterilerinde ise yapay bulut, volkan deneyi ve hava basıncı deneyi gibi çocukların bilime olan ilgisini artıracak ilginç ve eğlenceli deneyler yapılıyor. Öğrenciler alana kurulan parkurla da sportif aktiviteler yaparak yarışıyor.

Böyle etkinlik görülmedi! Çocuklar bilimi, sanatı ve sporu eğlenerek öğreniyorBöyle etkinlik görülmedi! Çocuklar bilimi, sanatı ve sporu eğlenerek öğreniyorBöyle etkinlik görülmedi! Çocuklar bilimi, sanatı ve sporu eğlenerek öğreniyorBöyle etkinlik görülmedi! Çocuklar bilimi, sanatı ve sporu eğlenerek öğreniyor

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