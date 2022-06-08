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Böyle evlat olmaz olsun! Babasını kurşun yağmuruna tuttu!

İstanbul Fatih’te bir kişi, kavga ettiği babasının iş yerine kurşun yağdırdı. Bölgede bulunan sivil polis ekiplerinin olaya müdahale ederek silahlı kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Böyle evlat olmaz olsun! Babasını kurşun yağmuruna tuttu!

Meydana gelen feci olay, Yusufpaşa Millet Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, Bünyamin A., ailevi nedenlerle kavgalı olduğu babası Turan A.'nın iş yerine geldi. Belindeki tabancayı çıkartan zanlı, babasına bağırarak iş yerinin kapısına kurşun yağdırdı.

Böyle evlat olmaz olsun! Babasını kurşun yağmuruna tuttu!

KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Silah seslerini duyan polis ekipleri anında olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Şüpheli Bünyamin A., silahıyla birlikte emniyete götürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Böyle evlat olmaz olsun! Babasını kurşun yağmuruna tuttu!

"SADECE KAPIYA SIKTI"

Silah seslerini duyduğunu belirten esnaf Doğan Durgut, “Çıktım, baktım. Biri orada durmuş, kapıya silahı doğrultmuştu. Herhalde iki şarjör sıktı. Polis arkadaşlar müdahale etti. Bizim bildiğimiz kadarıyla baba ve oğul arasında ailevi bir sorun varmış. Kendileri burada esnaf, ofisleri var. Polisler de yakınmış. Hemen müdahale etmişler. Bağırma, çağırma oldu ama tam olarak anlamadım. Yaralı yok. Sadece kapıya sıktı” ifadelerini kullandı.

Böyle evlat olmaz olsun! Babasını kurşun yağmuruna tuttu!

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