Böyle festival görülmedi! İnek dışkılarını yüzlerine sürüp birbirlerine fırlattılar

Hindistan'da düzenlenen Gübre Festivali Diwali'de yerel halkın birbirlerine inek gübrelerini sürüp kartopu gibi birbirlerine fırlatması izleyenleri hayrete düşürdü. Eğlenceli olarak kutlamasını gerçekleştiren halkın o görüntüleri sosyal medyada çokça izlendi.