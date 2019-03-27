Böyle hırsızlık görülmedi "demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çaldılar"
Eskişehir'de bir apartmanın bahçe kısmında bulunan demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çalan iki şahsın rahatlığı pes dedirtti.
Eskişehir'de bir apartmanın bahçe kısmında bulunan demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çalan iki şahsın rahatlığı pes dedirtti.
Alınan bilgiye göre hırsızlık olayı, Kumlubel mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, motorlu iki şahıs bir sokak üzerinde seyir halinde etrafı kolaçan ettikten bir süre sonra duruyor. Yaşlarının küçük olduğu görülen şahıslardan birisi motordan inerek bir apartmanın önüne geliyor. Burada bulunan bahçe kapısını açan şahıs, 6 saniye gibi bir sürede giriş kapısını yerinden çıkararak motorun arkasına koyuyor. Güpegündüz yaşanan ve şahısların rahatlıklarının "yok artık" dedirttiği olayda zanlılar hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşıyor.
İLÇE
ADAY
ALINAN OY
OY ORANI
İSMAİL DERBEDER
0
0%
ÖMER ÖZTÜRK
0
0%
HACI ALİ KARAKAYA
0
0%
SELİM AKKAYA
0
0%
HAKAN PEKDEMİR
0
0%
SAİM ÖKSÜZ
0
0%
AHMET KANDAZ
0
0%
KORKMAZ BÜYÜKAYDIN
0
0%
BESİM OSMAN KACAR
0
0%
ETEM TAŞ
0
0%
CEVAT GÜNDOĞDU
0
0%
İSMAİL AYDIN
0
0%
HÜSEYİN AKARÇEŞME
0
0%
TUNCAY KASIM
0
0%
MEHMET KAMACI
0
0%
OSMAN AYDIN
0
0%
Mahalle halkı durumdan şikayetçi
Bir süre sonra apartmana girmek isteyen ev sahibi, demir kapının yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine de baktı. Polis ekipleri iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de birçok bahçe kapısı ve metal eşyaların aynı yöntemle çalındığını ve durumdan artık rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.