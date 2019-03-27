Böyle hırsızlık görülmedi "demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çaldılar"

Eskişehir'de bir apartmanın bahçe kısmında bulunan demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çalan iki şahsın rahatlığı pes dedirtti.

Alınan bilgiye göre hırsızlık olayı, Kumlubel mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, motorlu iki şahıs bir sokak üzerinde seyir halinde etrafı kolaçan ettikten bir süre sonra duruyor. Yaşlarının küçük olduğu görülen şahıslardan birisi motordan inerek bir apartmanın önüne geliyor. Burada bulunan bahçe kapısını açan şahıs, 6 saniye gibi bir sürede giriş kapısını yerinden çıkararak motorun arkasına koyuyor. Güpegündüz yaşanan ve şahısların rahatlıklarının "yok artık" dedirttiği olayda zanlılar hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşıyor.

İLÇE ADAY ALINAN OY OY ORANI ALUCRA İSMAİL DERBEDER 0 0% BULANCAK ÖMER ÖZTÜRK 0 0% DERELİ HACI ALİ KARAKAYA 0 0% ESPİYE SELİM AKKAYA 0 0% EYNESİL HAKAN PEKDEMİR 0 0% MERKEZ SAİM ÖKSÜZ 0 0% GÖRELE AHMET KANDAZ 0 0% KEŞAP KORKMAZ BÜYÜKAYDIN 0 0% ŞEBİNKARAHİSAR BESİM OSMAN KACAR 0 0% TİREBOLU ETEM TAŞ 0 0% PİRAZİZ CEVAT GÜNDOĞDU 0 0% YAĞLIDERE İSMAİL AYDIN 0 0% ÇAMOLUK HÜSEYİN AKARÇEŞME 0 0% ÇANAKÇI TUNCAY KASIM 0 0% DOĞANKENT MEHMET KAMACI 0 0% GÜCE OSMAN AYDIN 0 0%

Mahalle halkı durumdan şikayetçi

Bir süre sonra apartmana girmek isteyen ev sahibi, demir kapının yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine de baktı. Polis ekipleri iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de birçok bahçe kapısı ve metal eşyaların aynı yöntemle çalındığını ve durumdan artık rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.