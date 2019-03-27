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  3. Böyle hırsızlık görülmedi "demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çaldılar"

Böyle hırsızlık görülmedi "demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çaldılar"

Eskişehir'de bir apartmanın bahçe kısmında bulunan demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çalan iki şahsın rahatlığı pes dedirtti.

Böyle hırsızlık görülmedi "demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çaldılar"

Eskişehir'de bir apartmanın bahçe kısmında bulunan demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çalan iki şahsın rahatlığı pes dedirtti.

Alınan bilgiye göre hırsızlık olayı, Kumlubel mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, motorlu iki şahıs bir sokak üzerinde seyir halinde etrafı kolaçan ettikten bir süre sonra duruyor. Yaşlarının küçük olduğu görülen şahıslardan birisi motordan inerek bir apartmanın önüne geliyor. Burada bulunan bahçe kapısını açan şahıs, 6 saniye gibi bir sürede giriş kapısını yerinden çıkararak motorun arkasına koyuyor. Güpegündüz yaşanan ve şahısların rahatlıklarının "yok artık" dedirttiği olayda zanlılar hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşıyor.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

ALUCRA

İSMAİL DERBEDER

0

0%

BULANCAK

ÖMER ÖZTÜRK

0

0%

DERELİ

HACI ALİ KARAKAYA

0

0%

ESPİYE

SELİM AKKAYA

0

0%

EYNESİL

HAKAN PEKDEMİR

0

0%

MERKEZ

SAİM ÖKSÜZ

0

0%

GÖRELE

AHMET KANDAZ

0

0%

KEŞAP

KORKMAZ BÜYÜKAYDIN

0

0%

ŞEBİNKARAHİSAR

BESİM OSMAN KACAR

0

0%

TİREBOLU

ETEM TAŞ

0

0%

PİRAZİZ

CEVAT GÜNDOĞDU

0

0%

YAĞLIDERE

İSMAİL AYDIN

0

0%

ÇAMOLUK

HÜSEYİN AKARÇEŞME

0

0%

ÇANAKÇI

TUNCAY KASIM

0

0%

DOĞANKENT

MEHMET KAMACI

0

0%

GÜCE

OSMAN AYDIN

0

0%

Mahalle halkı durumdan şikayetçi

Bir süre sonra apartmana girmek isteyen ev sahibi, demir kapının yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine de baktı. Polis ekipleri iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de birçok bahçe kapısı ve metal eşyaların aynı yöntemle çalındığını ve durumdan artık rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

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