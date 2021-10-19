Böyle ihanet Aşk-ı Memnu'da bile görülmedi! Annesi, kızının nişanlısına göz dikti, evleniyorlar!

Son zamanlarda dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformu haline gelen TikTok'ta her geçen gün yeni bir olaya şahitlik ediliyor. Kullanıcılar, canlı yayın ve keşfet özelliği sayesinde mutluluklarını, korkularını veya itiraflarını takipçileriyle paylaşabiliyor. Son olarak ‘Marisakylie’ isimli bir kullanıcı, 4 bölümden oluşan bir itirafta bulundu. Annesinin, kendi nişanlısına aşık olduğunu anlatan genç kız, dinleyenleri hayrete düşürdü.

"NİŞANLIM BİZİM EVE TAŞINMIŞTI"

Marisa isimli genç kız, dört bölümden oluşan itiraflarını paylaştı. İlk olarak, erkek arkadaşıyla lise zamanlarında tanıştığını ve uzun süredir birlikte olduklarını anlatan kullanıcı, üvey babası ve öz annesinin olduğu eve nişanlısını davet ettiğini, bir süre sonra da beraber yaşamaya başladıklarını anlattı. Ancak işler sonra değişti. Genç kızın öz annesi, bir anda kocasından boşanmak istediğini dile getirince olaylar tam da bu noktada farklı bir boyut kazandı.

Annesi ve üvey babasının boşanma sürecinde, nişanlısı ve öz annesinin arasında geçen yakınlaşmaya dikkat çeken Marisa, "inanın hiç o şekilde düşünmedim, ben onları anne oğul gibi gördüğüm için hiç şüphe etmemiştim" açıklamasını yaparken göz yaşlarına hakim olamadı.

"O BENİM OĞLUM GİBİ"

Bir süre sonra farklı sebeplerden dolayı nişanlısı ile ayrıldıklarını anlatan genç kız, bu süreçte annesi ve eski nişanlısının bağlarını hiç koparmadıklarını, hatta eskisinden daha sık görüştüklerini dile getirdi. Bu durumdan oldukça rahatsızlık duyan Marisa annesine "o benim eski nişanlım, artık bu kadar fazla görüşmeniz doğru değil, rahatsız oluyorum" uyarısında bulununca, annesinin "o benim oğlum gibi, ayrıldınız diye bir anda onu hayatımdan çıkaramam" yanıtını verdiğini söyledi.

Videonun son bölümüne geldiğimizde genç kız büyük ihaneti nasıl öğrendiğini açıkladı. Marisa, annesinin bir süre önce yanına geldiğini ve eski nişanlısıyla defalarca birliktelik yaşadığını, onu çok sevdiğini ve evlenme hazırlığında olduklarını anlattı. Genç kız takipçileri ile paylaştığı büyük ihanetin ardından evi terk ettiğini, şuan farklı bir şehirde farklı bir hayat sürdüğünü söyledi.