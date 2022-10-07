Böyle insafsızlık görülmedi! Kur'an-ı Kerim okuyan şahsa bıçakla saldırdı

Mersin’in Tarsus ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı. Kur'an-ı Kerim okuyan çiftçi ofisinde bıçaklandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Böyle insafsızlık görülmedi! Kur'an-ı Kerim okuyan şahsa bıçakla saldırdı

Dehşet veren olay, Yeşil Mahalle 4234 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Matur (46) adlı kişi ofisinde Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada, arkasından gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Böyle insafsızlık görülmedi! Kuran-ı Kerim okuyan şahsa bıçakla saldırdı

8 BIÇAK DARBESİ ALDI

Vücuduna 8 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Matur, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobille Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Matur, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

SALDIRGANIN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Ameliyata alınan Matur’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan sonra S.Ö. adlı zanlı vatandaşlar tarafından yakalandı. Polise teslim edilen S.Ö.’nün psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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