Böyle iş görülmedi! Kocasını kiralayarak para kazanıyor! İşte alışılmadık bir şekilde geçimini sağlayan 38 yaşındaki kadının ilginç girişimcilik hikayesi

Laura Young bir gün dinlediği bir podcast yayınında, bir adamın insanlara mobilya kurulumu için yardım ederek para kazandığını duydu. Çok orijinal bir fikir olduğunu düşünen Young, buradan aldığı ilhamla "Rent My Handy Husband" isimli işi kurdu.

Eşi James'in el becerilerinin çok iyi olduğunu düşünen Young, sosyal medya hesapları kurarak eşini kiralamaya başladı.