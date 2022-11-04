Böyle iş görülmedi! Kocasını kiralayarak para kazanıyor! İşte alışılmadık bir şekilde geçimini sağlayan 38 yaşındaki kadının ilginç girişimcilik hikayesi
İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki üç çocuk annesi Laura Young, eşi James'i 40 sterline başka kadınlara kiralayarak para kazanıyor. İşte o ilginç girişim...
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Böyle iş görülmedi! Kocasını kiralayarak para kazanıyor! İşte alışılmadık bir şekilde geçimini sağlayan 38 yaşındaki kadının ilginç girişimcilik hikayesi
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