Böyle iş görülmedi! Kocasını kiralayarak para kazanıyor! İşte alışılmadık bir şekilde geçimini sağlayan 38 yaşındaki kadının ilginç girişimcilik hikayesi

İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki üç çocuk annesi Laura Young, eşi James'i 40 sterline başka kadınlara kiralayarak para kazanıyor. İşte o ilginç girişim...

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Böyle iş görülmedi! Kocasını kiralayarak para kazanıyor! İşte alışılmadık bir şekilde geçimini sağlayan 38 yaşındaki kadının ilginç girişimcilik hikayesi 1

Laura Young bir gün dinlediği bir podcast yayınında, bir adamın insanlara mobilya kurulumu için yardım ederek para kazandığını duydu. Çok orijinal bir fikir olduğunu düşünen Young, buradan aldığı ilhamla "Rent My Handy Husband" isimli işi kurdu.

Eşi James'in el becerilerinin çok iyi olduğunu düşünen Young, sosyal medya hesapları kurarak eşini kiralamaya başladı.

Böyle iş görülmedi! Kocasını kiralayarak para kazanıyor! İşte alışılmadık bir şekilde geçimini sağlayan 38 yaşındaki kadının ilginç girişimcilik hikayesi 2

Sosyal medya hesaplarını kurdukları ilk gün ilk müşterilerini kazandıklarını söyleyen Young, işi büyüttüklerini ve kısa sürede eşinin haftanın 6 günü 09.00-18:00 arası çalışmaya başladığını anlattı.

Böyle iş görülmedi! Kocasını kiralayarak para kazanıyor! İşte alışılmadık bir şekilde geçimini sağlayan 38 yaşındaki kadının ilginç girişimcilik hikayesi 3

Hatta işleri o adar büyümüş ki, Kasım ortana kadar randevuları full dolu ve bazı talepleri geri çevirmek zorunda kalıyorlarmış.

Böyle iş görülmedi! Kocasını kiralayarak para kazanıyor! İşte alışılmadık bir şekilde geçimini sağlayan 38 yaşındaki kadının ilginç girişimcilik hikayesi 4

"Rent My Handy Husband" işinde hangi hizmetlerin sağlandığını merak ediyorsanız onlar da şöyle:

Duvar örmek, duvara TV asmak, perde asmaya yardım etmek, duvar boyamak, dekorasyon, fayans ve halı döşeme gibi şeyler.

Böyle iş görülmedi! Kocasını kiralayarak para kazanıyor! İşte alışılmadık bir şekilde geçimini sağlayan 38 yaşındaki kadının ilginç girişimcilik hikayesi 5

James insanlara bu hizmetleri sağlarken Laura da randevu ve sosyal medya yönetimi gibi işlerle ilgileniyor.

Böyle iş görülmedi! Kocasını kiralayarak para kazanıyor! İşte alışılmadık bir şekilde geçimini sağlayan 38 yaşındaki kadının ilginç girişimcilik hikayesi 6

Otizmli olan James, bir gün çocuklarına da otizm teşhisi konulması üzere çalıştığı iş yerinden ayrılmış.

Böyle iş görülmedi! Kocasını kiralayarak para kazanıyor! İşte alışılmadık bir şekilde geçimini sağlayan 38 yaşındaki kadının ilginç girişimcilik hikayesi 7

Hastalığı nedeniyle harika yeteneklere ve herkesten farklı düşünce dünyasına sahip olan James, eşi ile birlikte yürüttükleri bu ilginç işle gayet iyi standartlarda geçinecek kadar güzel paralar kazanıyor.

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