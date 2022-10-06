Böyle kardeş olmaz olsun! Tartıştığı kardeşini trafikte sıkıştırıp kurşun yağdırdı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde pes dedirten bir olay meydana geldi. Otomobilinin içerisinde, tartıştığı kardeşi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Böyle kardeş olmaz olsun! Tartıştığı kardeşini trafikte sıkıştırıp kurşun yağdırdı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kardeş olan E.Ç. ile E.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Böyle kardeş olmaz olsun! Tartıştığı kardeşini trafikte sıkıştırıp kurşun yağdırdı

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., 38 AAK 300 plakalı otomobili ile uzaklaştı. E.Ç., Osman Kavuncu Bulvarı üzerine geldiği sırada kendisini takip eden kardeşi E.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Böyle kardeş olmaz olsun! Tartıştığı kardeşini trafikte sıkıştırıp kurşun yağdırdı

YARALANAN ŞAHIS OTOMOBİLE ÇARPTI

Omzuna kurşun isabet eden ve kaçmak isteyen E.Ç., bu sırada trafikte seyreden 38 BT 087 plakalı otomobile de çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Böyle kardeş olmaz olsun! Tartıştığı kardeşini trafikte sıkıştırıp kurşun yağdırdı

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Silahla yaralanan E.Ç. ile kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli E.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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