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  3. Böyle kardeş olmaz olsun! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru insanlığı sorgulattı: " Ablam 1 ay önce vefat etti, eniştemle evlenmek istiyorum..."

Böyle kardeş olmaz olsun! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru insanlığı sorgulattı: " Ablam 1 ay önce vefat etti, eniştemle evlenmek istiyorum..."

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye yaşadığı durumu anlatan bir takipçisi ablasının 1 ay önce vefat ettiğini ifade ederek, eniştesiyle evlenmek istediğini söyledi. Söz konusu soru vatandaşları çileden çıkartırken Ezmeci, " Bu dönem, hatta hiçbir dönem böyle bir şey için uygun olmayabilir" dedi.

Böyle kardeş olmaz olsun! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru insanlığı sorgulattı: " Ablam 1 ay önce vefat etti, eniştemle evlenmek istiyorum..." 117

FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programının yanı sıra birçok konferans ve TV kanalında boy gösteren ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan isimleri arasında yer alıyor. 