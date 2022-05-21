Böyle kardeş olmaz olsun! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru insanlığı sorgulattı: " Ablam 1 ay önce vefat etti, eniştemle evlenmek istiyorum..."
Böyle kardeş olmaz olsun! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru insanlığı sorgulattı: " Ablam 1 ay önce vefat etti, eniştemle evlenmek istiyorum..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye yaşadığı durumu anlatan bir takipçisi ablasının 1 ay önce vefat ettiğini ifade ederek, eniştesiyle evlenmek istediğini söyledi. Söz konusu soru vatandaşları çileden çıkartırken Ezmeci, " Bu dönem, hatta hiçbir dönem böyle bir şey için uygun olmayabilir" dedi.