Böyle kardeş olmaz olsun! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru insanlığı sorgulattı: " Ablam 1 ay önce vefat etti, eniştemle evlenmek istiyorum..." Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye yaşadığı durumu anlatan bir takipçisi ablasının 1 ay önce vefat ettiğini ifade ederek, eniştesiyle evlenmek istediğini söyledi. Söz konusu soru vatandaşları çileden çıkartırken Ezmeci, " Bu dönem, hatta hiçbir dönem böyle bir şey için uygun olmayabilir" dedi.

1 7 FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programının yanı sıra birçok konferans ve TV kanalında boy gösteren ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan isimleri arasında yer alıyor.