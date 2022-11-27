Böyle kaza kurşunu görülmedi! Genç adam, köpeğinin patisinin değdiği tüfekle vurularak hayatını kaybetti!

32 yaşındaki adam, köpeğini aracının bagajına yerleştirirken patisinin tüfeğine değmesi sonucu vurularak hayatını kaybetti.

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Böyle kaza kurşunu görülmedi! Genç adam, köpeğinin patisinin değdiği tüfekle vurularak hayatını kaybetti!

Samsun'un Alaçam ilçesinde ava giden genç, köpeğin patisinin tüfeğin tetiğine dokunması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

10 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Kızlan Yaylası'na ava giden 32 yaşındaki Ö.G., köpeğini aracının bagajına koyarken, hayvanın partisi tüfeğin tetiğine dokundu. Patinin dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.
Hayatını kaybeden 32 yaşındaki adamın 10 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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