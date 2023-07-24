Böyle kuraklık görülmedi! 700 hanelik köyün içme suyu bile kalmadı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı 700 nüfuslu Göldüzü köyü, yaşanan kuraklıktan nasibini alarak susuz kaldı.

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Böyle kuraklık görülmedi! 700 hanelik köyün içme suyu bile kalmadı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı 700 nüfuslu Göldüzü köyü, yaşanan kuraklıktan nasibini alarak susuz kaldı.

Yaşanan iklim değişikliği ilçenin en büyük köylerinden biri olan Göldüzü köyünü vurdu. Açılan sondaj kuyularının kuraklık nedeniyle kuruması sonucu susuz kalan köylüler taşıma suyla ihtiyaçlarını gideriyor. Köy Muhtarı Halis Oruçlu, su sıkıntıları olduğunu ve yetkililerin bu durumdan haberdar olduklarını belirterek, "Su kaynağımız zaten yoktur. Kaymakamlık tarafından köyün su sorununu gidermek bir sondaj kuyusu açıldı. Çıkan su tahlil edildi, ancak kullanıma el verişli olmadığı tespit edildi. Halkımız şu an perişan durumundadır. Görüldüğü gibi dışarıdan traktörlerle su taşımak zorunda kalıyoruz. Bu çare değil" dedi.

Böyle kuraklık görülmedi! 700 hanelik köyün içme suyu bile kalmadı

Köy sakinlerinden Ekrem Erçetin de, köylerinin Adilcevaz'ın en büyük ve en eski köyü olduğunu belirterek, "Nüfusumuz kalabalık. Yetkililere sesleniyorum, susuzluk nedir bilir misiniz? Taşmayla hiç olmaz. Köyümüzdeki her evin önünde sondaj kuyusu vardı. Kuraklıktan dolayı onlarda kurumuş. Lütfen bu halka kulak verin ve bu sorunu giderin" ifadelerini kullandı.

Adilcevaz Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Göldüzü köyünün Adilcevaz'ın en büyük köylerinden biri olduğu belirtilerek, "Köyde şebeke suyu olmadığı biliniyor. Burada vatandaşımızın su ihtiyaçlarını kendileri açtıkları su kuyularından temin ediyorlardı. Kaymakamlık tarafından köyün su sorununu gidermek için sondaj kuyusu açıldı. Çıkarılan su numunesi tahlil edildi, ancak suyun içmek için kullanılmaya elverişli olmadığı kanıtlandı. Suların kuruması, genel kuraklıktan dolayı oluştuğunu beyan ederiz" denildi.

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KAYNAK: İHA

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