Böyle kurs duymadınız

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde açılan masal anlatıcılığı kursu ilgi gördü.

Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde, Burhaniye Belediyesi ve Adramytteion Derneğinin destek verdiği 5 günlük kursu bitiren kadınlara sertifika verileceği açıklandı. Asuman Memen'in verdiği kursa 25 kadın katıldı. Kadınlar, anlatılanları can kulağı ile dinlerken, kursa katılmaktan mutlu olduklarını söyledi. Kursun başarılı geçtiğini anlatan Asuman Memen, "Burhaniye Öykü Atölyesi tarafından düzenlenen kursumuza 25 kadın katılıyor. Kursumuza Belediye ve Adramytteion Derneği destek oluyor. Burada geleneksel masal anlatıcılığını öğretiyoruz. Birlikte neler yapabiliriz bunları konuşuyoruz. Masallarla yolumuza devam ediyoruz. 5 günlük kursun sonunda sertifika vereceğiz" dedi.

Öykü Atölyesi yönetiminden Filiz Kayalı da, "8 yıldır kadına şiddeti dile getiren oyunlar sahneledik. Projelerimiz devam ediyor. Kültürel değerlerimizden olan masallara da sahip çıkıyoruz. Bunun için kurs düzenledik. Projelerimiz devam edecek" dedi.

Kursiyerlerden Gül Ergin ise, "Ben bu kursa torunlarım için katıldım. Onlara masallar anlatacağım" dedi.

Öğretmen Burcu Çetin de, "Ben öğretmenim. Kursa öğrencilerim için katıldım. Öğrencilerime daha güzel masallar anlatacağım için mutluyum" dedi.

Kaynak: İHA