Böyle magandalık görülmedi! Komşuları tarafından darp edilen profesör, hastanelik oldu

Tokat'ta, yaşanan olayda komşuları ile gürültü nedeniyle tartışma yaşayan profesör öldüresiye darp edildi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut, gürültü tartışması yaşadığı komşuları tarafından binanın otoparkında eşi ve çocuğunun gözü önünde darp edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Barut, tedaviye alındı.

AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARP ETTİLER

Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut, 3 katlı apartmanın ikinci katındaki evlerinde bayram temizliği yaptı. Olayın ardından komşuları E.G., G.G. ve İ.G., arasında temizlik yaparken gürültü çıkardıkları iddiasıyla apartmanın otoparkında tartışma çıktı. E.G., G.G. ve İ.G., Prof. Dr. Barut'u, eşi Semra ile 16 yaşındaki oğlunun yanında dövdü.

Acımasızca darp edilen Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut, olay yerine gelen ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga sonrası E.G., G.G. ve İ.G., gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Prof. Dr. Barut'un oğlu Utku Barut yaptığı açıklamada "Babamı hastanelik edene kadar dövdüler. Şu an kendisi yoğun bakımda. Çok ağır kırıkları var. Gerçekten iyileşmesi çok uzun zaman alacak gibi duruyor" dedi.