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  3. Böyle meydan okuma görülmedi! Atiye'den nefes kesen oryantal şov!

Böyle meydan okuma görülmedi! Atiye'den nefes kesen oryantal şov!

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü şarkıcı Atiye, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Bir döneme sesi ve ilginç dans gösterileri damga vuran ünlü şarkıcı Atiye sosyal medyada oryantal yaptığı anları takipçileri ile paylaştı.

Böyle meydan okuma görülmedi! Atiye'den nefes kesen oryantal şov!

Arkadaşlarının meydan okumasını kabul eden Atiye, su şişesiyle oryantal yaptı ve o anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Böyle meydan okuma görülmedi! Atiye'den nefes kesen oryantal şov!

Atiye’nin 'Meydan okumayı kabul ediyorum' notuyla yayınladığı video, kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı. 

Kıvrak dansıyla beğeni toplayan Atiye'ye takiçilerinden övgüler peş peşe geldi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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