Böyle meydan okuma görülmedi! Atiye'den nefes kesen oryantal şov!

Bir döneme sesi ve ilginç dans gösterileri damga vuran ünlü şarkıcı Atiye sosyal medyada oryantal yaptığı anları takipçileri ile paylaştı.

Arkadaşlarının meydan okumasını kabul eden Atiye, su şişesiyle oryantal yaptı ve o anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Atiye’nin 'Meydan okumayı kabul ediyorum' notuyla yayınladığı video, kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Kıvrak dansıyla beğeni toplayan Atiye'ye takiçilerinden övgüler peş peşe geldi.