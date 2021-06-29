Elmalı Davası nedir? Çocuk tacizi Elmalı Davası resimler ve tüm detaylarıYılın piştisi! Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile karşılaştı! Görmezden geldilerSağlık çalışanları için geçerli olan ücretsiz kullanım hakları sona eriyor!Canlanan turizm sektöründe hevesler kursakta kaldı! Delta varyantı tedirgin ediyorTuzlaspor transferde bombaları patlattı: Kurtuluş Yurt ve Erhan Kartal resmen açıklandıİŞKUR evde paketleme işi başvuru ekranı: İŞKUR evde paketleme işi başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR paketleme işi için şartlar neler?Alex Teixeira'dan kartal pozu! Beşiktaş'a uçuyorSON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında yüzde 5.6 arttı!e-Data halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? e-Data Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?Plajdaki tüm gözler onun üzerindeydi! Mustafa Sandal kaslı vücuduyla dikkat çekti!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Böyle ölüm görülmedi! Öfkeli koçun boynuz darbesi sonu oldu! Talihsiz çoban, otlattığı koç tarafından öldürüldü

Böyle ölüm görülmedi! Öfkeli koçun boynuz darbesi sonu oldu! Talihsiz çoban, otlattığı koç tarafından öldürüldü

Bilecik'te meydana gelen olayda koyun ve koçlarını otlatan Ümmet Kocabaş isimli çoban oturup dinlendiği sırada öfkeli koçun saldırısına uğradı. Koçun arkası dönük olduğu esnada saldırdığı çoban hayatını kaybetti.

Böyle ölüm görülmedi! Öfkeli koçun boynuz darbesi sonu oldu! Talihsiz çoban, otlattığı koç tarafından öldürüldü

Bilecik'te duyanların inanmakta zorlandığı bir olay yaşandı. Koyunları otlatan çoban koçun saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

SIRTI DÖNÜK OLDUĞU ESNADA SALDIRDI

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı köyünde, yaşanan olayda çoban Ümmet Kocabaş, koyun ve koçlarını otlatmaya çıkardı. Hayvanlar yeşillik alanda otlarken Kocabaş da oturup dinlenmek istedi.

Böyle ölüm görülmedi! Öfkeli koçun boynuz darbesi sonu oldu! Talihsiz çoban, otlattığı koç tarafından öldürüldü

Yorulan çoban soluklanmak isterken, öfkeli koç her şeyden habersiz olan sırtı dönük çobana saldırdı. Çobana arkadan saldıran öfkeli koç, sırtı dönük olan Kocabaş'a boynuz darbesi indirdi. Bir anda neye uğradığını şaşıran çoban koçun darbeleri ile ağır yaralandı.

Böyle ölüm görülmedi! Öfkeli koçun boynuz darbesi sonu oldu! Talihsiz çoban, otlattığı koç tarafından öldürüldü

Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde koç saldırısı sonrasında ağır yaralanan çobanın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Kocabaş'ın ölümüyle ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Böyle ölüm görülmedi! Öfkeli koçun boynuz darbesi sonu oldu! Talihsiz çoban, otlattığı koç tarafından öldürüldüBöyle ölüm görülmedi! Öfkeli koçun boynuz darbesi sonu oldu! Talihsiz çoban, otlattığı koç tarafından öldürüldü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT