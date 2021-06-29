Böyle ölüm görülmedi! Öfkeli koçun boynuz darbesi sonu oldu! Talihsiz çoban, otlattığı koç tarafından öldürüldü
Bilecik'te meydana gelen olayda koyun ve koçlarını otlatan Ümmet Kocabaş isimli çoban oturup dinlendiği sırada öfkeli koçun saldırısına uğradı. Koçun arkası dönük olduğu esnada saldırdığı çoban hayatını kaybetti.
Bilecik'te duyanların inanmakta zorlandığı bir olay yaşandı. Koyunları otlatan çoban koçun saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
SIRTI DÖNÜK OLDUĞU ESNADA SALDIRDI
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı köyünde, yaşanan olayda çoban Ümmet Kocabaş, koyun ve koçlarını otlatmaya çıkardı. Hayvanlar yeşillik alanda otlarken Kocabaş da oturup dinlenmek istedi.
Yorulan çoban soluklanmak isterken, öfkeli koç her şeyden habersiz olan sırtı dönük çobana saldırdı. Çobana arkadan saldıran öfkeli koç, sırtı dönük olan Kocabaş'a boynuz darbesi indirdi. Bir anda neye uğradığını şaşıran çoban koçun darbeleri ile ağır yaralandı.
Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde koç saldırısı sonrasında ağır yaralanan çobanın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Kocabaş'ın ölümüyle ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.