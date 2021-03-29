Böyle protesto görülmedi! Otobüsün kendisini almamasına isyan etti, önüne çıkıp hareket etmesine engelledi!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle belirlenen yolu kapasitesi dışında yolcu almayan İETT otobüsleri vatandaşları mağdur etmeye devam ederken Pendik'te bu durum canına tak eden bir vatandaş durumu protesto etti.

Pendik Çınardere 450 konutları durağında saat 08.00 sularında meydana gelen olayda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait KM 26 hat numaralı otobüsün her sabah durakta durmadığını iddia eden bir kadın yolcu, otobüsün önünü keserek bisiklet taşınan kısma çıktı.

BİR SAAT PROTESTO ETTİ

Bir saate yakın süre otobüsün gitmesini engelleyen kadın durumu protesto ederek olay yerine polis ekiplerini de çağırdı.

"10 YILDIR HAT VERMİYORLAR"

Durumu polislere anlatan kadın yolcu, İBB'den şikayetçi olduğunu ifade ederek," Bu araba bana günaydın diyerek her gün buradan gidiyor. 10 yıldır şikayet ediyorum, 10 yıldır hat vermiyorlar. Sıkıldık artık." diye konuştu.

Kaynak: Bölge Gündem