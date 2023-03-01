Böyle silah görülmedi! Avustralya’da iPhone şeklinde silah ele geçirildi

Avustralya'nın Mandurah şehrinde polis tarafından bir eve yapılan baskında, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ile iPhone şeklinde bir silah bulundu.

İPHONE ŞEKLİNDEKİ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Avustralya'nın Mandurah şehrindeki Baldivis bölgesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı şüphesiyle bir eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Batı Avustralya polisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan 31 yaşındaki bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Polis, operasyon kapsamında iPhone şeklinde bir silah da ele geçirildiğini aktardı.

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Telefon görünümlü silahın ateş edip etmediğinin anlaşılması için balistik testine gönderildiği bildirildi.

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