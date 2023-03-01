Böyle silah görülmedi! Avustralya’da iPhone şeklinde silah ele geçirildi

Avustralya'nın Mandurah şehrindeki Baldivis bölgesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı şüphesiyle bir eve polis tarafından operasyon düzenlendi.

YAYINLAMA
Google News
Böyle silah görülmedi! Avustralya’da iPhone şeklinde silah ele geçirildi

Avustralya'nın Mandurah şehrinde polis tarafından bir eve yapılan baskında, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ile iPhone şeklinde bir silah bulundu.

bg1111.jpg

İPHONE ŞEKLİNDEKİ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Avustralya'nın Mandurah şehrindeki Baldivis bölgesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı şüphesiyle bir eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Batı Avustralya polisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan 31 yaşındaki bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Polis, operasyon kapsamında iPhone şeklinde bir silah da ele geçirildiğini aktardı.

Telefon görünümlü silahın ateş edip etmediğinin anlaşılması için balistik testine gönderildiği bildirildi.

HAARP nedir, açılımı nedir? HAARP teknolojisi nasıl çalışır? Deprem oluşturabilir mi?HAARP nedir, açılımı nedir? HAARP teknolojisi nasıl çalışır? Deprem oluşturabilir mi?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ABD Basketbol maçında depremzedeler için yardım toplandı!
ABD Basketbol maçında depremzedeler için yardım toplandı!
Yunanistan'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Yunanistan'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İran'da 650 kız öğrenciyi bilerek zehirlediler iddiası ortalığı karıştırdı! "Sağlık Bakanı bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor!" dedi.
İran'da 650 kız öğrenciyi bilerek zehirlediler iddiası ortalığı karıştırdı! "Sağlık Bakanı bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor!" dedi.
Balıkçıların yakaladığı köpek balığında insan kalıntıları bulundu! Sahilde yürüyen bir adama ait olduğu tespit edildi!
Balıkçıların yakaladığı köpek balığında insan kalıntıları bulundu! Sahilde yürüyen bir adama ait olduğu tespit edildi!
Son Haberler
Junior Tiensia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Tiensia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Junior Tiensia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Tiensia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danny Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danny Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Morgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Morgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Morgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Morgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Akins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Akins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Akins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Akins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İtalya'da yaşanan göçmen faciasında ölü sayısı 62'ye yükseldi! İtalya hükümeti tepkilerin hedefi oldu!
İtalya'da yaşanan göçmen faciasında ölü sayısı 62'ye yükseldi! İtalya hükümeti tepkilerin hedefi oldu!
11 araç birbirine girdi: Ölüler ve yaralılar var
11 araç birbirine girdi: Ölüler ve yaralılar var
İsrailliler Filistinli vatandaşların evlerini yaktı! Ortalık cehenneme döndü!
İsrailliler Filistinli vatandaşların evlerini yaktı! Ortalık cehenneme döndü!
Çok Okunanlar
EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı!
EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı!
O il beşik gibi sallandı! 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O il beşik gibi sallandı! 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? Serkan Korkmaz'ın biyografisi
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? Serkan Korkmaz'ın biyografisi
Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti! Ankara ve Diyarbakır'da fahiş fiyatlı konutlara soruşturma başlatıldı!
Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti! Ankara ve Diyarbakır'da fahiş fiyatlı konutlara soruşturma başlatıldı!
Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!
Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!
Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı! 2 bin çete üyesi nakledildi!
Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı! 2 bin çete üyesi nakledildi!
İtalya'da facia! Göçmenleri taşıyan tekne battı: Ölüler var
İtalya'da facia! Göçmenleri taşıyan tekne battı: Ölüler var
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi