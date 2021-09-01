Böyle sorumsuzluk görülmedi! Koronavirüs olan öğretmen, sınıfın yarısına virüs bulaştırdı

Koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm dünyada sürüyor. Salgın nedeniyle kapanan okullar daha sıkı tedbirler alınarak birçok ülkede açılmaya başladı. Eğitimcilerin bu kapsamda aşı olması veya belirtisi varsa test yaptırması önem arz ederken ABD'de salgın belirtileri gösteren bir öğretmen öğrencilerine virüs bulaştırdı.

AŞI OLMAMIŞ

The Mirror'da yer alan habere göre ABD'deki Marin County ilkokulundaki görev yapan bir öğretmen,19 Mayıs'ta salgın belirtileri göstermesine karşın iki gün boyunca yüksek sesle ders anlattı, ayrıca maskesini çıkararak konuştu. Aşı olmadığı belirtilen öğretmen 24 kişilik sınıfın yarısından fazlasına koronavirüs bulaştırdı. Enfekte olan öğrencilerin de ebeveynlerine virüs bulaştırdıkları belirlendi.

Ayrıca yaşları küçük olan öğrencilerin aşı olmaya elverişli olmadığı için Kovid-19 aşısı olmadıkları ifade edildi.

ÖĞRENCİLERDE VAKALAR ARTTI

Öte yandan salgının yayılmasında delta varyantının etkisi olduğu ifade edilirken Marin County Halk Sağlığı Epidemiyoloğu Tracy Lam Hine, "Sınıfın önünde öğretmene daha yakın oturan öğrenciler daha yüksek risk altındaydı ve öğrencilerde enfeksiyonun oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıkmaya başladığını fark ettik" dedi.