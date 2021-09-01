Özcan Deniz’den 25 yaş küçük sevgilisine bomba jest! Esmer güzeli sevgilisi bu haberi duyunca bakalım ne yapacak!La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak 2021?Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK 2021Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kendisini eleştiren bir vatandaşa 12 dakikada 68 kez küfür ettiWhatsapp’ı düşündürecek istatistik: Whatapp’ın artık buna dur demesi gerekiyor!Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?Alim Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Alim Karaca hangi partili?DUS geç başvuruları için son 1 gün! DUS başvurusu nasıl yapılır 2021? Şartlar nelerdir?Böyle sorumsuzluk görülmedi! Koronavirüs olan öğretmen, sınıfın yarısına virüs bulaştırdıGelinim Mutfakta Çiğ Köfte Beyti tarifi | Çiğ Köfte Beyti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Böyle sorumsuzluk görülmedi! Koronavirüs olan öğretmen, sınıfın yarısına virüs bulaştırdı

Böyle sorumsuzluk görülmedi! Koronavirüs olan öğretmen, sınıfın yarısına virüs bulaştırdı

ABD'deki Marin County ilk okulunda koronavirüs belirtileri gösteren bir öğretmen 24 kişilik sınıfta 12 öğrenci ve velilerine koronavirüs bulaştırdı.

Böyle sorumsuzluk görülmedi! Koronavirüs olan öğretmen, sınıfın yarısına virüs bulaştırdı

Koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm dünyada sürüyor. Salgın nedeniyle kapanan okullar daha sıkı tedbirler alınarak birçok ülkede açılmaya başladı. Eğitimcilerin bu kapsamda aşı olması veya belirtisi varsa test yaptırması önem arz ederken ABD'de salgın belirtileri gösteren bir öğretmen öğrencilerine virüs bulaştırdı. 

Böyle sorumsuzluk görülmedi! Koronavirüs olan öğretmen, sınıfın yarısına virüs bulaştırdı

AŞI OLMAMIŞ

The Mirror'da yer alan habere göre  ABD'deki Marin County ilkokulundaki görev yapan bir öğretmen,19 Mayıs'ta  salgın belirtileri göstermesine karşın iki gün boyunca yüksek sesle ders anlattı, ayrıca maskesini çıkararak konuştu. Aşı olmadığı belirtilen öğretmen 24 kişilik sınıfın yarısından fazlasına koronavirüs bulaştırdı. Enfekte olan öğrencilerin de ebeveynlerine virüs bulaştırdıkları belirlendi. 

Ayrıca yaşları küçük olan öğrencilerin aşı olmaya elverişli olmadığı için Kovid-19 aşısı olmadıkları ifade edildi. 

Böyle sorumsuzluk görülmedi! Koronavirüs olan öğretmen, sınıfın yarısına virüs bulaştırdı

ÖĞRENCİLERDE VAKALAR ARTTI

Öte yandan salgının yayılmasında delta varyantının etkisi olduğu ifade edilirken Marin County Halk Sağlığı Epidemiyoloğu Tracy Lam Hine, "Sınıfın önünde öğretmene daha yakın oturan öğrenciler daha yüksek risk altındaydı ve öğrencilerde enfeksiyonun oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıkmaya başladığını fark ettik" dedi.

Böyle sorumsuzluk görülmedi! Koronavirüs olan öğretmen, sınıfın yarısına virüs bulaştırdı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT