Böyle test görülmedi! Tüm dünyanın tepkisini çekti: ABD donanmasının patlayıcı testi 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı

Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği test dünyada gündem oldu. Donanma tarafından ülkenin doğu kıyısında başlatılan tatbikat kapsamında patlayıcı testi yapıldı. 18 bin kilogram patlayıcının kullanıldığı test 3,9 büyüklüğünde depreme neden oldu.

ABD'DEN TEPKİ ÇEKEN TATBİKAT

Amerika Birleşik Devletleri donanmasının gerçekleştirdiği 'Tam Gemi Şok Denemeleri' (Full Ship Shock Trials) isimli tatbikat tepkilere neden oldu. Uygulamada yaklaşık 18 bin kilogram patlayıcı kullanırken, testin şiddeti depreme neden oldu. ABD Jeoloji Kurumu (US Geological Survey), gerçekleşen patlamanın 3.9 büyüklüğünde deprem yarattığını açıkladı.

GEMİNİN ŞOK SERTLİĞİNİ ÖLÇMEK İÇİN YAPTILAR

Uçak gemisi USS Gerald R. Ford, tarafından Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken gerçekleşen tatbikatta, patlamanın geminin şok sertliğini ölçmek için yapıldığı vurgulandı. Tepkilere neden olan tatbikat sonrasında ABD Donanması tarafından açıklama yapıldı.

Patlamayla ilgili gerçekleştirilen açıklamada “Sınıfının en üst teknolojili uçak gemisi, geminin savaş koşullarına dayanacak şekilde sertleştirilmesini sağlamak için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı ve bu şok denemeleri, geminin şok sertliğini doğrulamada kullanılan verileri doğruluyor. Ford'un şok denemeleri, test alanındaki deniz yaşamının bilinen göç kalıplarına saygı göstererek, çevresel azaltma gerekliliklerine uygun bir program dâhilinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısı açıklarında yürütülüyor."

"Ford, ABD Donanması'ndaki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisidir. Gemi, Nisan ayında, mürettebatın gerekli tüm testleri tamamladığı, planlanan iyileştirmeleri ve bakımı planlanandan önce tamamladığı ve Ford-Sınıfı sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için dersler aldığı 18 aylık başarılı bir teslimat sonrası test ve deneme dönemini kapattı” denildi.