Böyle vahşet görülmedi! Eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verip, intihar etti

Ümraniye'de bir evde çıkan yangın panik dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında bir kadın hayatını kaybederken, 7 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.

KISA SÜREDE ALEVLERE TESLİM OLDU

Korku dolu anların yaşanmasına neden olan olay Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın evde mahsur kalan Arzu Rahman Güney isimli kadının ölümüne neden oldu. Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, çevredekiler haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Güney, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralandığı belirtilen çocuk ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından çevrede önlem alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

"EŞİMİ VE ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜM, İNTİHAR EDİYORUM"

Polis ekipleri tarafından yürütülen araştırmada komşular ilginç bilgiler paylaştı. Hayatını kaybeden Güney'in boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Güney ile sabah saatlerinde tartıştığı iddia edildi. Alınan bilgiler üzerine inceleme derinleştirildi. Öte yandan Mehmet Güney'in bir arkadaşını arayarak "Eşimi ve çocuğumu öldürdüm, intihar ediyorum." dediği öğrenildi.

Polis ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir kişinin intihar ettiği bilgisi üzerine kıyıda arama çalışması başlattı. Kıyıda bulunan bir cesedin, Mehmet Güney'e ait olduğu belirlendi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı