Böyle vicdansızlık görülmedi! Depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini çaldılar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası bölgeye gönderilen ve değeri 1 milyon TL olan gıda malzemelerini çalıp bir depoda sakladıkları ortaya çıktı.

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Böyle vicdansızlık görülmedi! Depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini çaldılar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık yaşanan depremler sonrası 11 il etkilenmiş ve deprem bölgelerine yardım malzemesiyle dolu yüzlerce tır gönderilmişti. Deprem bölesine gönderilmek üzere toplam değeri 1 milyon TL olan gıda malzemelerini bölgeye göndermek için tırlara yüklenen ve Mersin'den hareket eden aracın gölgeye gitmediği tespit edildi.

DEPEM BÖLGESİNE GİDECEK GIDA MALZEMELERİNİ ÇALDILAR

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.B. isimli müştekinin şikayeti doğrultusunda Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a teslim edilmesi gereken ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeğin deprem bölgelerine gitmediği ortaya çıkınca ekipler incelme başlattı.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini çaldılar!

OPERASYON SONUCU GÖZ ALTINA ALINDILAR

Malzemelerin yüklendiği tırların gidiş istikametindeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yardım malzemelerinin Mardin ve Batman'da 4 farklı depoya 5 farklı tır ile aktırıldığını tespit edildi. Tırların tespit edilmesinden sonra ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Depodaki malzemeleri ele geçirirken ekipler, G.I., D.Ö., F.E.,O.İ., B.Ç. ve S.D. isimli şahısları gözaltına aldı. Ele geçirilen malzemeler müştekiye teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ., B.Ç. ve B.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini çaldılar! Böyle vicdansızlık görülmedi! Depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini çaldılar!

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