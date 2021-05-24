Böyle vicdansızlık görülmedi! Kaçırıp, günlerce işkence ettiler

İstanbul Fatih'te kan donduran bir olay yaşandı. 6 zanlı fidye istemek için Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp günlerce işkence etti. O anların kaydeden vicdansızlar, görüntüleri kaçırdıkları Pakistanlı kişinin ailesine göndererek 15 bin dolar fidye istedi.

TAVANA ASIP, GÜNLERCE İŞKENCE ETTİLER

Pakistan uyruklu Nauman Khalid A. isimli kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Fatih'te Pakistan uyruklu vatandaşı fidye için kaçıran 6 şüpheli, akıl almaz işkenceler yaptı. Kaçırdıkları adamı tavana asarak döven zanlılar, eziyetlerine günlerce devam etti. Yaşanan olay İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine Pakistan’dan 15 Mayıs Cumartesi günü bir ihbar mektubunun gelmesiyle ortaya çıktı. Gelen mektupta, Nauman Khalid A.'nın kaçırıldığı ve görüntülerin Pakistan’da yaşayan ailesine gönderilerek 15 bin dolar para istendiği belirtilmişti. Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren Polis ekipleri hemen harekete geçti.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, Nauman Khalid A.’nın Kağıthane’den Fatih’te bir eve götürüldüğünü tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde Pakistan uyruklu şahıs kurtarılırken konuyla ilgisi olan 6 şüpheli ise Emniyete getirildi.

Operasyon sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Hindistan uyruklu Devanad T. (26), Charan Kamal S. (24), Suriye uyruklu Muhammad Raid E. (24), Abubekir A.(32), Ergün E. (43) ve Suriye uyruklu Eigab A.(26) emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.