Böyle vicdansızlık görülmedi! Yeni doğurduğu bebeğini tereddüt etmeden çöpe attı!

New Mexico eyaletinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayda 18 yaşındaki Alexis Avila, Ağustos ayında ayrıldığı erkek arkadaşından hamile kaldı. Uzun geçen sürenin ardından Avila evinin banyosunda doğum yaptı. Erkek olarak dünyaya gelen çocuğunu poşete koyduktan sonra bir çöp konteynerine attıktan sonra olay yerinden aracıyla uzaklaştı.

POŞETE KOYUP ÇÖPE ATTI

Çöp konteynerinin yanından geçen bir grup insan bebek sesi duydu ve durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri bir mağazanın arkasından otoparkta beyaz bir arabanın durduğunu daha sonra ise çöp kutusuna yönelip elindeki çöp poşetini attığı görüldü.

TUTUKLANDI

Kimliği tespit edilen 18 yaşındaki Alexis Avila, bebeğin 6 saat boyunca hayatta olmasından dolayı tutuklandı. Cinayete teşebbüs ve çocuk istismarıyla suçlandı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU

Öte yandan raporlara göre bebek kurtarıldıktan sonra yakındaki bir hastaneye götürüldü. Buradan ise helikopterle Lubbock, Teksas'taki başka bir hastaneye götürüldü ve durumunun stabil olduğu ifade edildi.