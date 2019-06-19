Böyle vurgun görülmedi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde önceki gün bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, KIB-TEK'te çalışan Deniz G. ile Toner T.'yi gözaltına aldı.

MÜŞTERİLERDEN TAHSİL ETTİKLERİ PARAYI ZİMMETLERİNE GEÇİRDİLER!

Müşterilerden tahsil ettikleri paraları zimmetlerine geçirdikleri belirlenen 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, iki şüphelinin 1 Ocak 2017 ile 1 Haziran 2018 yılları arasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu 592 bin 675 TL dolandırdığını bildirdi.

MAHKEMEDEN TUTUKSUZ YARGILANMA KARARI

Mahkeme, şüphelilerin 10'ar bin TL nakdi, 100'er bin TL'lik de senet imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.