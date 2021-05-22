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Böylesi ancak filmlerde olur! Hastanede gördüğü bebeği kaçırmaya çalıştı

İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde yaşanan olayda Fas uyruklu bir kadın, babaannesinin kucağında olan 8 aylık bebeği kaçırmaya çalıştı. Babaanne torununu vermemek için direnirken, olaya güvenlik görevlileri müdahale etti.

Böylesi ancak filmlerde olur! Hastanede gördüğü bebeği kaçırmaya çalıştı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda Fas  uyruklu kadın, babaannesinin kucağındaki 8 aylık bebeği kaçırmaya çalıştı. Hastanede çıkan gürültü ve arbede sonrasında güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Babaannesi ile röntgen sırası bekleyen bebeğin yanına yaklaşan Fas  uyruklu kadın "Bu çocuk benim" diye bağırmaya başladı. 8 aylık Tercan bebeği kaçırmaya çalışan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Şişli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi çocuk bölümünde meydana gelen olay sonrası bebeğin yakınları büyük şok yaşadı.

Böylesi ancak filmlerde olur! Hastanede gördüğü bebeği kaçırmaya çalıştı

BABAANNESİNİN KUCAĞINDA ALMAYA ÇALIŞTI

Röntgen sırası beklenirken bebeğin annesi bilgi almak için doktorun yanına girdi. Bu sırada babaannesi ile bekleyen Tercan bebeğin yanına Fas uyruklu S.K. yanaştı. Bebeğin kolundan tutan Faslı kadın "Bu çocuk benim" diyerek bağırmaya başladı. Çocuğu almak için uğraşan kadına babaanne engel oldu. Hastanede bağrışmaları duyan güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

"KENDİ BEBEĞİME BENZETTİM"

Fas uyruklu kadının 8 aylık bebeği kaçırmaya çalıştığı anlaşılınca S.K gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Böylesi ancak filmlerde olur! Hastanede gördüğü bebeği kaçırmaya çalıştı

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