Böylesi ancak filmlerde olur! Hastanede gördüğü bebeği kaçırmaya çalıştı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda Fas uyruklu kadın, babaannesinin kucağındaki 8 aylık bebeği kaçırmaya çalıştı. Hastanede çıkan gürültü ve arbede sonrasında güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Babaannesi ile röntgen sırası bekleyen bebeğin yanına yaklaşan Fas uyruklu kadın "Bu çocuk benim" diye bağırmaya başladı. 8 aylık Tercan bebeği kaçırmaya çalışan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Şişli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi çocuk bölümünde meydana gelen olay sonrası bebeğin yakınları büyük şok yaşadı.

BABAANNESİNİN KUCAĞINDA ALMAYA ÇALIŞTI

Röntgen sırası beklenirken bebeğin annesi bilgi almak için doktorun yanına girdi. Bu sırada babaannesi ile bekleyen Tercan bebeğin yanına Fas uyruklu S.K. yanaştı. Bebeğin kolundan tutan Faslı kadın "Bu çocuk benim" diyerek bağırmaya başladı. Çocuğu almak için uğraşan kadına babaanne engel oldu. Hastanede bağrışmaları duyan güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

"KENDİ BEBEĞİME BENZETTİM"

Fas uyruklu kadının 8 aylık bebeği kaçırmaya çalıştığı anlaşılınca S.K gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.