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Böylesi görülmedi! Polis baskınından kaçmak için kendilerini içeriye kilitlediler

Sakarya'da kısıtlama saatinde alkol satılan büfedeki 8 kişi polis baskınında kendilerini içeriye kilitledi. İtfaiyenin ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeriye giren polisler bu kişileri gözaltına aldı

Böylesi görülmedi! Polis baskınından kaçmak için kendilerini içeriye kilitlediler

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama saatlerinde alkol satışı yapıldığı iddia edilen bir büfeye polisin gelmesi üzerine kendilerini içeriye kilitleyen 8 kişi gözaltına alındı.

İTFAİYE EKİPLERİ KAPIYI KIRDI

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'nde kısıtlama saatlerinde alkol satışı yaptığı iddia edilen bir büfeye polis ekipleri baskın düzenledi. Polisi gören işletme sahibi müşterilerle birlikte dükkanın kapı ve kepenklerini içerinden kilitledi. Ekiplerin ikazlarına rağmen büfedeki kişiler kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri savcılık kararıyla kapıyı kırdı. Büfede bulunan 1'i kadın 8 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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