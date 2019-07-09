Böylesine tanık olmadınız! Yanlış park edilen araca bunu yaptılar

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile 712. Sokak kesişiminde bir sürücü aracını yol kenarına hatalı biçimde park etti.

Devlet hastanesi istikametine gitmekte olan bir İETT otobüsü hatalı park edilen araç sebebiyle yolda kaldı.

ARACI KALDIRARAK YOL KENARINA ÇEKTİLER!

Otobüsün arkasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Otobüsten inen şoför ile bazı yolcular hatalı park edilen otomobili çevredekilerin de yardımıyla kaldırılarak yol kenarına çekti.

O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.