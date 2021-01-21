Boyner ailesinin bir üyesi daha eksildi: Ayten Boyner hayatını kaybetti | Ayten Boyner kimdir?

Boyner Grubu’nun kurucusu, 95 yaşındaki Osman Boyner’in eşi ve iş insanı Cem Boyner'in de annesi Ayten Boyner, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süre önce koronavirüs tedavisi gören Ayten Boyner’in, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti öğrenildi. Aynı zamanda Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in da annesi olan Ayten Boyner, koronavirüs tedavisi sonrası taburcu edilmişti.

KORONAVİRÜSÜ ATLATTI, BEYİN KANAMASINA YENİLDİ

Zorlu bir hastalığı atlatıp evine dönen anne Boyner, taburcu olduktan kısa süre sonra evinde beyin kanaması geçirdi. Fenalaşınca Nişantaşı Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Ayten Boyner, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi. Ayten Boyner, kılınacak cenaze namazı sonrası bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

AYTEN BOYNER KİMDİR?

88 yaşında olan Ayten Boyner Boyner Grubu'nun kurucusu Osman Boyner'in eşi ve ünlü iş adamı Cem Boyner'in annesi. Ayten Boyner'in torunları ise Ayşe Boyner, Elif Boyner, Murat Boyner, Emine Boyner.

Ayten Boyner hakkında daha detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki habere tıklayın.

Ayten Boyner kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Cem Boyner'in annesi Ayten Boyner Öldü mü? Neden öldü?