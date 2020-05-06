Boyner nöbetçi mağazalarında “Temassız Mağazacılık” konseptiyle hizmette

İSTANBUL (AA) - Boyner, müşterileri ile yeniden buluşmak ve onların acil ihtiyaçlarına çözümler sunmak için “temassız mağazacılık” konseptiyle nöbetçi mağazalarını devreye aldı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da Şaşkınbakkal, Vadistanbul, Metropol İstanbul, İzmir’de Balçova Kipa, Çiğli Kipa, Antalya’da Migros Boyner mağazaları ile Mersin’de YKM Forum nöbetçi mağaza olarak “temassız mağazacılık” konseptiyle haftanın 4 günü pazartesiden perşembeye 12:00-18:00 saatlerinde müşterilerle buluşmaya başladı.

Boyner, nöbetçi mağazalarında müşterilerinin güvenle alışveriş yapabilmesi için pek çok hijyen önlemini uyguluyor.

Nöbetçi mağazaların girişinde müşterilerin ateşi ölçülüyor, maske ve eldivenler hazır bulunduruluyor. Maskeli olması koşuluyla aynı anda 20 misafir mağazada ağırlanıyor. Girişte yer alan el dezenfektanı uygulamasının yanı sıra mağazanın farklı alanlarında müşterilerin kullanabileceği dezenfektan losyonları yer alıyor.



Mağaza içi havanın sürekli temizlenmesi için UV-C filtreli hava temizleme cihazı kullanılıyor. Bu cihaz saatte 300 metreküp havayı mikrobiyal açıdan sterilize ederek havadaki hastalık yapan tüm virüs, bakteri ve zararlı mikroorganizmaları öldürüp yok ediyor. Mağaza soyunma kabinlerinde, müşteri içeri girmeden tek tuş ile dezenfekte edebilen bir teknoloji yer alıyor.



- Ürün sterilizasyon kabinleri



Müşterilerin denedikleri ürünlerin sterilize edilmesi için mağazanın içinde özel ürün sterilizasyon kabinleri bulunuyor. Nöbetçi mağazalarda müşterilerin denediği ürünler bu kabinlerde UVC ışınları ile sterilize ediliyor. Ayakkabı deneme alanında ise müşterilere tek kullanımlık çoraplar veriliyor.



Mağaza içinde ve kasa önünde zeminde sosyal mesafeyi hatırlatan görseller bulunuyor. Sadece dezenfeksiyon faaliyetleri ile uğraşan ayrı bir temizlik ekibi ortak kullanım alanlarını düzenli olarak sterilize ediyor. Kasada müşteriler temassız ödemeye yönlendiriliyor. Ödeme sonrasında karşılıklı fiziki alışverişi önlemek için faturalar SMS ile müşterilere gönderiliyor. Ayrıca müşteriler isterse beğendikleri ürünün poşetli eşi, kargo ile ücretsiz olarak adreslerine teslim ediliyor.

Mağazada çalışan tüm personelin sağlık ve ateş durumu düzenli olarak kontrol ediliyor. Tüm personel çalışma saatleri boyunca eldivenli, maskeli ve pleksi siperlik ile hizmet veriyor. 2 saatte bir tüm personel ellerine dezenfektan uyguluyor, ayrıca kullandıkları eldivenler ve maskeler yenileri ile değiştiriliyor.

Gelecek dönemde farklı lokasyonlarda da nöbetçi mağazaları devreye almak üzere hazırlıklarını yapan Boyner, kontrollü bir şekilde normale dönüş için “temassız mağazacılık” konsepti ve her zamanki koşulsuz müşteri mutluluğu anlayışı ile müşterisinin yanında olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA