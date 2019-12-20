Boyner'den kozmetikte yeni yıla özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Boyner, kozmetik dünyasını yeni yıl kampanyası ile birleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık'a kadar Boyner mağazalarıyla boyner.com.tr'den yapılacak her 300 TL alışverişe anında 100 TL indirim uygulanıyor ve alışverişini Hopi uygulamasını okutarak yapanlar, bu indirime ek olarak 100 TL değerinde "Paracık" kazanıyor.

Yaptığı kampanyalar ve uyguladığı özel fiyatlarla lüks kozmetiği ulaşılabilir hale getiren Boyner'in kozmetik dünyasında; parfümden cilt bakım ürünlerine, ruj, allık, fondöten, maskara gibi makyaj ürünlerine kadar çok sayıda seçenek mevcut.

Burberry, Marc Jacobs, Lancôme gibi markaların; parfüm, duş jeli, vücut losyonu veya şampuan gibi ürünleri bir arada sunan özel setleri de öne çıkıyor.

Ayrıca Versace, Guerlain, Tom Ford, Shiseido gibi markaların ürünleri Boyner'in yılbaşı hediye koleksiyonunda müşterilerin beğenisine sunuluyor.



Kaynak: AA