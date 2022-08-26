Boynuz kulağı geçti! Dolar, Euro'yu solladı! İşte, güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 09.13 itibariyle 26 Ağustos 2022 Cuma gününde serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL 26 AĞUSTOS 2022 CUMA?

Serbest piyasada dolar kuru, 26 Ağustos 2022 Cuma günü 18,1733 TL'den alınırken 18,1795 TL'den satılıyor.

​EURO NE KADAR, KAÇ TL 26 AĞUSTOS 2022 CUMA?

Serbest piyasada euro kuru, 26 Ağustos 2022 Cuma günü 18,1063 TL'den alınırken 18,1296 TL'den satılıyor.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR, KAÇ TL 26 AĞUSTOS 2022 CUMA?

Serbest piyasa İngiliz sterlini, 26 Ağustos 2022 Cuma günü 21,46 TL'den alınırken 21,48 TL'den satılıyor.​​​​​​​

İSVİÇRE FRANGI NE KADAR, KAÇ TL 26 AĞUSTOS 2022 CUMA?

Serbest piyasada İsviçre frangı, 26 Ağustos 2022 Cuma günü 18,8390 TL'den alınırken, 18,8571 TL'den satılıyor.​​​​​​​​​​​​​

Dünyadaki ve Türkiye'deki önemli gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte, döviz kurlarındaki değişiklik anbean hareketlilik gösteriyor. Güncel döviz kurları için sitemizi takip edebilirsiniz.