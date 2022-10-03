Boyoz Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boyoz Ustası görev tanımı nedir, Boyoz Ustası ne iş yapar, Boyoz Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boyoz Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boyoz Ustası Tanımı;

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Boyoz Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Boyoz Ustası Maaşları

Boyoz Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boyoz Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boyoz Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.21

Meslek Adı :

Boyoz Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uygun fırın ve imalat malzemelerini kullanarak boyoz hamuru elde etme, hamuru şekillendirip tepsi içinde istifleyerek pişirme işlemine hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boyoz Ustası; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boyoz imalatının gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli ön hazırlıkları yapmak,

b) Tanımlı miktarlarda, un,tuz ve suyu yoğurma makinesine koymak,

c) Yoğurma makinesini çalıştırmak, hamurun karıştırılmasını sağlamak,

d) Uygun kıvama gelen hamurdan kopararak palet yapmak, tezgaha sıralamak,

e) Hamurları avuç içiyle ezerek tabak şeklinde yassılaştırmak,

f) Paletleri tepsiye sıralamak, uygun kıvama gelmesi için dinlendirmek,

g) Paletleri tezgah üzerinde tek, tek merdane ile açmak,

h) Merdaneyle açılan hamuru elle çevirerek büyütmek,

i) Açılan hamuru tezgah üzerinde rulo olacak şekilde sarmalamak,

j) Rulodan göz kararı hamur koparmak, pişirme tepsisi üzerine sıralamak,

k) Tepsideki hamur üzerine parmaklarıyla basarak şekil vermek,

l) Tepsi dolduğunda bekleme raflarına almak,

m) Kullanılan malzemeler hazırlanan boyoz sayıları hakkında yöneticisini bilgilendirmek,

n) Malzeme stokunu kontrol etmek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

o) Çalışma alanını ve kullanılan malzemelerin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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