Boyu kısa diye kimse iş vermiyordu: Mehmet sonunda iş buldu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ikamet eden 23 yaşındaki Mehmet Koca, boyunun 1 metre 20 santimetre olması dolayısıyla kimsenin kendisine iş vermek istemediğini, çok zor süreçlerden geçtiğini fakat sonunda bir işverenin sesini duyduğunu ve Türkoğlu Nikah Sarayı işletmecisi Talip Kurt'un kendisine destek olduğunu anlattı.

"BÜTÜN KAPILAR YÜZÜME KAPANDI"

Bıkmadan, sıkılmadan birçok yere iş başvurusunda bulunduğunu fakat hiçbir yerden olumlu sonuç alamadığını belirten Mehmet Koca, çok zor süreçlerden geçtiğini ve evlendikten sonra dahi işverenlerin kendisini dikkate almadığını belirterek, "Boyum kısa olduğu için bütün kapılar yüzüme kapandı. Kimse iş vermedi. Ailemle birlikte yaşıyordum ve eşimle evlendikten sonra da iş aradım yine bulamadım. Bu süreçte çok zorluklar çektim. " dedi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sonunda Türkoğlu Nikah Sarayı işletmecisi Talip Kurt'un, kendisinin sesini duyduğunu ve iş verdiğini söyleyen Koca, "Daha sonra sesimi Türkoğlu Nikah Sarayı işletmecisi Talip Kurt duydu ve şu an burada işe başladım. Sabah erkenden gelip işimin başına geçiyorum. Buraya gelen misafirlere çay veriyorum, masaları düzenliyorum ve ortamın düzenini sağlayarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Buraya girdikten sonra eşimin her istediğini alıyorum. Bu süreçte bana işveren ve buraya girmeme sebep olan herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"MEHMET KARDEŞİMİN HER ZAMAN YANINDAYIM"

Koca'nın bu sözlerini değerlendiren Türkoğlu Nikah Sarayı işletmecisi Talip Kurt ise Koca'dan çok memnun olduğunu ve ona elinden gelen desteği yapacağını vurgulayarak, “Mehmet kardeşimizin iş aradığını öğrendikten sonra hemen harekete geçtim. Şimdi burada çalışıyor ve çok memnunuz. Gelen misafirlerimizle özel olarak ilgilenmesiyle onların da sevgisini kazandı. Ben Mehmet kardeşimin yanındayım ve elimden gelen desteği sağlayacağım inşallah.” ifadelerini kullandıç