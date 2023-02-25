Boyu Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boyu Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boyu Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boyu Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boyu Yang 24 Haziran 1989 tarihinde Dalian şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨博宇 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boyu Yang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boyu Yang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 18 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Boyu Yang'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Boyu Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boyu Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boyu Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boyu Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında DL Shide

28 Şubat 2013 yılında DL Aerbin

27 Şubat 2015 yılında SH SIPG

1 Temmuz 2016 yılında CC Yatai

31 Aralık 2016 yılında SH SIPG

13 Şubat 2017 yılında JS Suning

26 Şubat 2021 yılında WH FC

18 Nisan 2022 yılında SZ FC

Boyu Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boyu Yang şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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