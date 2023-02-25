Boyuan Feng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boyuan Feng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boyuan Feng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boyuan Feng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boyuan Feng 18 Ocak 1995 tarihinde Nanjing, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 冯伯元 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boyuan Feng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boyuan Feng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 9 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Boyuan Feng'nin Kunshan FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Boyuan Feng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boyuan Feng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Boyuan Feng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boyuan Feng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Liaoning FC

31 Ağustos 2017 yılında NK Rudes

10 Ocak 2018 yılında Liaoning FC

27 Ocak 2019 yılında JS Suning

9 Nisan 2021 yılında KS FC

Boyuan Feng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boyuan Feng şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Boyuan Feng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U22 takımında 26 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.