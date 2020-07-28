Boyun ağrısı sebepleri nelerdir? Boyun fıtığı belirtileri nelerdir?

Boyun ağrıları boyun omurgasını oluşturan omur olarak adlandırılan kemiklerin, eklemlerin, omurların arasında yer alan disklerin ve omurga çevresindeki kas ile bağların bozulması sonucu ortaya çıkar.

Modern yaşamın getirdiği olumsuzluklardan biri olan boyun ağrılarına boyun fıtığı, disk dejenerasyonu, boyun omurgasında kireçlenme, miyofasyal ağrı sendromları, romatizma, osteoporoz, kötü duruş ve boynu kötü kullanma ile tekrarlayan strese bağlı zedelenme gibi pek çok sebep sayılabilir.

BOYUN FITIĞI NEDİR?

Boynumuz yedi adet boyun omurundan oluştuğu bilinir. Omurlarımızın arasında da hareket edebilmemizi sağlayan diskler vardır. Disklerin arasında su ve kolajen içerikli bir yapı bulunmaktadır. Yaş ilerledikçe veya travmalar arttıkça disk, içerisindeki sıvı yapıyı kaybeder.

İçteki yumuşak yapının veya kemiklerin etraf dokulara baskı yapması sonucu ortaya çıkan tabloya “boyun fıtığı” denir.

Boyun fıtığının en önemli belirtisi, şiddetli ağrıdır. Hastalığın başlangıç döneminde boyun ve sırt ağrısı yaşanır. Olay ilerledikçe dejenere olan diskin sinirlere baskı yapması sonucunda kollarda, parmaklara kadar inen ağrı ve uyuşmalar başlar. Bir süre sonra sinirin baskı altında kalmasına bağlı olarak kuvvet azalması başlar. Tedavi edilmeyen ileri olgularda omurilik baskı altında kalınca bacaklarda güçsüzlük ve idrar kaçırma gibi oldukça tehlikeli bir dönem ortaya çıkar.

AMELİYAT SON ÇARE!

Bu rahatsızlığı yaşayan hastalara gereken muayeneler ve tetkikler yapılıp tanı konulduktan sonra tedavi sürecine başlanır. Sanılanın aksine fıtık tedavisinde ilk çözüm cerrahi müdahale değildir.

Hastaların büyük çoğunluğuna yatak istirahati, ilaç tedavisi veya fizik tedavi yeterli olur. Başlangıç döneminde şiddetli ağrı varsa istirahat ve ilaçlar verilir. Ağrı azaldığı dönemde ise fizik tedavi programı önerilir.

Boyun fıtıklarının çoğunda fizik tedavi ile düzelme sağlanır. Yumuşak doku ve sinir kökü baskısına bağlı ağrıları gidermek ve spazm oluşan kasları gevşetmek için kızıl ötesi ışınlar, sıcak uygulamaları, ultrason ve elektriksel uyarı uygulanır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Ofis ortamında sürekli masa başında çalışanlar, kol destekli bir sandalyede, omuzları geride ve ayakları yere değecek şekilde oturmalıdır. Sırt ve bel bölgesine arkadan destek verip enseye de bir yastık ile destek sağlanmalıdır. Sandalyeden öne doğru kayarak kalkmak gereklidir.

Uzun süre bilgisayar kullanmak, kitap ve gazete okumak, televizyon izlemekten kaçınmak gerekir. Ani ve sert hareketlerden kaçınılmalıdır. Özellikle iş yaparken rahat ve sıkmayan kıyafetler giyilmelidir. Masada otururken kısa aralar verip, ayağa kalkınmalıdır. Kısa yürüme ve gerinme egzersizleri yapılmalıdır. Çok sayıda veya kalın yastıkla yatılmamalı, televizyon izlerken kanepenin koluna başınızı dayayıp uyunmamalıdır. Ayrıca telefonun ahizesini omuz ile boynuzun arasına sıkıştırarak konuşulmamalıdır. Omurga sağlığı için düzenli olarak yüzmek çok iyi gelmektedir.