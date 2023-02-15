Boyun Ağrısı Ve Spor İlişkisi

Özel Pendik Bölge Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, yayınladığı yenş makalesinde bazı spor türlerinin boyun ağrısı yapabileceğine dikkat çekti.

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Boyun Ağrısı Ve Spor İlişkisi

Bazı spor türleri boyun ağrısı nedeni olabilir. Bunlardan başlıcaları güreş, basketbol, judo, boks, aletli jimnastik,otomobil ve yüzme sporlarıdır.

Güreş, bu sporlar arasında en çok boyun omurgası zedelenmesine yol açan spor dalıdır. Zira bu sporda güreşçilerin yaptıkları ilk hareket el-ense çekmektir. Bunun dışında rakibinin boynunu kapmak döndürmek, sıkıştırmak sporun doğasında vardır.

Nihayet karşılaşmayı kazanmanın şartı rakibinin sırtını yere getirmektir. Tuşa gelmemek için inanılmaz şekilde çabalayan bu sporcuların boyun omurgasının zedelenmesi kaçınılmazdır.

Spor yaparken boyun ağrısı neden olur?

O yüzden herhangi bir nedenle aşırı zedelenmiş bir boyun gördüğümüzde bu gibi omurgalar için “ güreşçi boyunu “ demek adet olmuştur. Güreşçilerin bu nedenle boyun grafilerini belli aralıklarla çektirmeleri bir fizik tedavi uzmanı veya spor hekimi nezaretinde düzenli koruyucu egzersizler yapması maçlardan sonra bir süre koruyucu boyun korseleri kullanmaları tavsiye edilmelidir .

Spor yaparken boyun ağrısı neden olur?

Bir başka boyun omurgasını zedeleyen spor dalı boks’tur. Devamlı kafasına, çenesine darbe alan sporcuların omurgasının çok erkenden yıpranacağı muhakkaktır. Koruyucu kask kafayı korumakla beraber boyun için tam bir koruma sağlamamaktadır. Boksörler de tıpkı güreşçiler gibi takip altında olmaları şarttır. Diğer spor dalları ile uğraşan sporcuların da periyodik kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları ve koruyucu egzersizlere uymaları önerilmektedir.

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(Bölge Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy)

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