Boyun fıtığının günlük hayata etkisi nedir ? Tedavi süreci nasıl ilerler?

Omurgada zamanla medyana gelen hasarlardan dolayı ortaya çıkan boyun fıtığı günlük hayatı olumsuz bir şekilde etkiliyor.

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Boyun fıtığının günlük hayata etkisi nedir ? Tedavi süreci nasıl ilerler?

Omurgada bulan disklerin zamanla hasar alması sonucu ortaya çıkan boyun fıtığı günlük hayatı olumsuz bir şekilde etkileyen hastalıklardan birisidir. Bu hastalığın nasıl ortaya çıktığını ve nelerin faktör olduğunu merak edenler için işte Boyun fıtığının günlük hayata etkisi nedir ? Tedavi süreci nasıl ilerler?

Boyun fıtığının günlük hayata etkisi nedir ? Tedavi süreci nasıl ilerler?

BOYUN FITIĞI

Omurga disklerinin zamanla yıpranması boyun fıtığı gibi sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca omurgadaki diskler yapısı gereği hareketli olduğu için bazı durumlarda yırtılma veya sinirlere baskı yapma gibi durumlar da söz konusu olabilir.

Boyun fıtığının günlük hayata etkisi nedir ? Tedavi süreci nasıl ilerler?

BOYUN FITIĞINA NEDEN OLAN RİSK FAKTÖRLERİ

Uzun süreli şoförlük yapmak, trafik kazası ya da herhangi bir travma geçirmek, boyun fıtığı ve sebep olduğu güçlükler hakkında risk oluşturmaktadır. Buna ek olarak boyundaki yanlış pozisyonlar ve boyun kaslarında zayıflık da boyun fıtığına neden olmaktadır. Diğer risk faktörleri;
-Yorgunluk,
-Stres,
-Yanlış duruş pozisyonları,
-Hatalı masaj uygulamaları,
-Uzun süre bilgisayar kullanmak,
-Perde asma, temizlik, ev işleri ve dikiş – nakış gibi aktivitelerle uzun süre uğraşmak olarak sıralanmaktadır.

Boyun fıtığının günlük hayata etkisi nedir ? Tedavi süreci nasıl ilerler?

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ

30 yaş itibariyle karşılaşılan boyun fıtığının belirtileri, hastalığın ciddiyetine ve süresine bağlı olarak değişmektedir. En çok karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir;
-Parmak uçlarına kadar yayılan ağrılar,
-Yürümede güçlük,
-Denge kurmada zorluk,
-Kollarda ağrı,
-Ağrının yaşandığı kolda kuvvet kaybı.

Boyun fıtığının günlük hayata etkisi nedir ? Tedavi süreci nasıl ilerler?

BOYUN FITIĞININ TEDAVİ SÜRECİ NASIL BAŞLAR ?

Hafif şiddetli boyun fıtığında stresten uzak bir yaşam ve istirahat önerilir. Ayrıca fizik tedavi ve ilaçlı tedavi de başvurulacak yöntemlerdir. Hastalarda kuvvet azlığı ya da kollarda uyuşukluk var ise ameliyat ile tedavi süreci başlatılır.
Kesin teşhis için MR çektirilir. Gerekli muayeneler ve takip süreci sonunda doktor hangi tedavi sürecin uygulanacağına karar verir. Tedavi Sürecinde hastada ;
- Sadece ağrı varsa: İlaç tedavisi + istirahat + yüzme,
- Ağrı ve uyuşma varsa: Fizik tedavi,
- Güç kaybı varsa: Ameliyat tercih edilebilir.

Boyun fıtığının günlük hayata etkisi nedir ? Tedavi süreci nasıl ilerler?

BOYUN FITIĞI AMELİYATI

Çoğu hasta ameliyat korkusu nedeni ile ileri derecede boyun fıtığı olmasına rağmen ameliyat tercih etmemektedir. Ancak boyun ameliyatları gelişen teknoloji ile oldukça kolaylaşmıştır. Artık Mikrocerrahiile ufak bir kesi ile fıtık tedavi edilmektedir. Hasta ameliyattan iki saat sonra ayağa kaldırılır, aynı gün içinde de taburcu edilir, bir hafta on gün içinde işe dönebilir.

BOYUN FITIĞI HAYATINIZI ZORLAŞTIRMASIN, BELİRTİLERİ YAŞIYOR İSENİZ MUTLAKA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. ÖZEL PENDİK BÖLGE HASTANESİ OLARAK SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ…

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