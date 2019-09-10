“Boyun Kadar Kitap Oku” başvuruları başladı

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nin çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak maksadıyla düzenlediği Boyun Kadar Kitap Oku Projesi'ne ön başvurular başladı.

2012 yılından bu yana devam eden "Boyun Kadar Kitap Oku Projesi" bu yıl da çocukları kitaplarla buluşturacak. Çocukların okuma alışkanlığını geliştirmek için düzenlenen proje, 2019-2020 eğitim öğretim yılı başından 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.

Projeye, Nilüfer ilçesindeki devlet okullarının ilköğretim ve ortaöğretim sınıflarında okuyan bütün öğrenciler katılabiliyor. Projeye başvurmak isteyen öğrencilerin, Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ne üye olması gerekiyor. Yeni eğitim dönemi ile birlikte başlayan başvurular, 15 Kasım'a kadar devam edecek. Projede yer almak isteyen öğrenciler, müracaat ve özet formunu http://www.nilufer.bel.tr/kutuphane internet sitesinden veya okul idarelerinden alabilirler.

Ön başvuru şartını yerine getirenlerin başvuru belgesi ve özet formlarını son müracaat tarihi olan 30 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi ve Demirci Kütüphanesi'ne teslim etmeleri gerekiyor.

Öğrencilerin okuma keyfini tam olarak yaşabilmeleri için bu yıl okunacak sayfa sayısında üst limit bulunuyor. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin en fazla 7500 sayfa, 4-5-6-7-8. sınıf öğrencilerinin ise en fazla 9500 sayfa okuması bekleniyor.

Kitap okuma kadar, çıkarılacak özetlerin özgünlüğünün önem kazanacağı değerlendirme sürecinde, üst limitten fazla gönderilen özetler kurul tarafından dikkate alınmayacak. Ayrıca, dereceye girebilmek için okunan kitapların en az iki tanesinin kütüphaneden ödünç alınmış olması şartı aranıyor.

İlköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocukları "Boyun Kadar Kitap Oku Projesi"ne katılmaya davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başarının yolunun kitap okumaktan geçtiğine dikkat çekerek proje sonucunda, en çok kitap okuyan çocuklara ve okullara ödül verileceğini söyledi.

Kaynak: İHA