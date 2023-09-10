Boyutları 1 metreyi bulan su sümbülleri Asi Nehri’ni adeta esir aldı

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri, görüntüsüyle mest ederken bir yandan da balıkları oksijensiz bırakarak sonlarını getiriyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Boyutları 1 metreyi bulan su sümbülleri Asi Nehri’ni adeta esir aldı

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri, görüntüsüyle mest ederken bir yandan da balıkları oksijensiz bırakarak sonlarını getiriyor.

Lübnan'da doğan ve Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan Asi Nehri'nin Hatay'daki bölümünü kısım kısım su sümbülleri kapladı. Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerinde güzel bir görüntü oluşturan su sümbüllerinin suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu biliniyor. Su sümbülleri, nehrin Akdeniz ile buluştuğu nokta da çevre kirliliği oluşturuyor.

"Görüntüsü güzel ama doğa için iyi değil"

Görüntünün vatandaşlar için güzel olduğuna fakat balıklar için durumun aynı olmadığına dikkat çeken Ali Galip Akdağ, "Su sümbülleri her sene aynı mevsimde bütün nehri kaplıyor. Görüntüsü güzel ama doğa için iyi değil. Kökündeki maddeden dolayı sudaki oksijen tükeniyor ve balıklar oksijensiz kalıp ölüyor" dedi.

Su sümbüllerinin kuşlar için bir sığınma noktası olduğuna dikkat çeken Fırat Özçelik, Asi nehrini çok iyi tanıyorum. Su sümbülleri zararlı olabilir ama kuşları da çok ciddi bir şekilde koruyor. Asi nehri sürekli açık olur ve aralar temizlenirse bence güzel bir görüntü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Gümüşhane’de 6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
Gümüşhane’de 6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
Son Haberler
Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü: Prostat
Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü: Prostat
Korona virüsten sonra fiziksel rahatsızlıklarda artış yaşanıyor
Korona virüsten sonra fiziksel rahatsızlıklarda artış yaşanıyor
Anadolu’nun pizzası: "Yağ somunu"
Anadolu’nun pizzası: "Yağ somunu"
Kazada yaralıyı kurtaran Cankur ekiplerine alkışlı teşekkür
Kazada yaralıyı kurtaran Cankur ekiplerine alkışlı teşekkür
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı