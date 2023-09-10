Boyutları 1 metreyi bulan su sümbülleri Asi Nehri’ni adeta esir aldı

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri, görüntüsüyle mest ederken bir yandan da balıkları oksijensiz bırakarak sonlarını getiriyor.

Lübnan'da doğan ve Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan Asi Nehri'nin Hatay'daki bölümünü kısım kısım su sümbülleri kapladı. Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerinde güzel bir görüntü oluşturan su sümbüllerinin suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu biliniyor. Su sümbülleri, nehrin Akdeniz ile buluştuğu nokta da çevre kirliliği oluşturuyor.

"Görüntüsü güzel ama doğa için iyi değil"

Görüntünün vatandaşlar için güzel olduğuna fakat balıklar için durumun aynı olmadığına dikkat çeken Ali Galip Akdağ, "Su sümbülleri her sene aynı mevsimde bütün nehri kaplıyor. Görüntüsü güzel ama doğa için iyi değil. Kökündeki maddeden dolayı sudaki oksijen tükeniyor ve balıklar oksijensiz kalıp ölüyor" dedi.

Su sümbüllerinin kuşlar için bir sığınma noktası olduğuna dikkat çeken Fırat Özçelik, Asi nehrini çok iyi tanıyorum. Su sümbülleri zararlı olabilir ama kuşları da çok ciddi bir şekilde koruyor. Asi nehri sürekli açık olur ve aralar temizlenirse bence güzel bir görüntü" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)