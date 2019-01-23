Bozbey: “Bursa’nın meseleleri bilimle çözülür”

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti. Bursa'nın meselelerinin bilimle çözüleceğini söyleyen Bozbey, "Üniversitelerdeki bilimsel çalışmaları ortaklaşa yürütmek arzusundayız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına başlamadan kentin dinamiklerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyor. Bozbey Bursa'daki iki üniversitenin rektörüyle ayrı ayrı görüştü. Mustafa Bozbey'in ilk durağı Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın makamı oldu. Mustafa Bozbey, "Üniversitemiz şehrin üniversitesi olduğu için bizler de her zaman destek olduk, destek olmaya devam edeceğiz. Bilim yuvası olarak adlandırdığımız üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda da desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Uludağ Üniversitesi'nde yapılan çalışmaların şehir yararına değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bozbey şöyle konuştu: "Burada yapılan çok önemli çalışmalar var. Yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezleri başta olmak üzere kent adına yapılmış bütün çalışmaların Bursa'nın yararına kullanılması son derece önemlidir. Şehrin çevre, sosyal, ekonomik etkileri ile ilgili birçok tez olmasına rağmen bu tezlerin Bursa'da kullanılmadığını gördüm. Bursa halkı bizleri 31 Mart'ta takdir ederse, üniversitemizde bu bilimsel çalışmaları ortaklaşa yürütmek arzusundayız."

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da, büyükşehir adaylığı için centilmence bir yarış yapıldığını belirterek, "Bu yarışta biz başarılı olanların kazanmasını istiyoruz. Kazanan herkesin ülkenin hedeflerine yönelik çalışacağına inanıyorum. Başkanımıza çıktığı bu yolda başarılar diliyorum" dedi.

Mezun olduğu üniversitede rektör olan ilk kişi olduğuna da dikkat çeken Ulcay, "Üniversitemizde başkanımızın övgüsüne lâyık olmak için bizler de çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde 2 bin 500 seviyesinde olan lisans üstü talebe sayısı bugün 2 bin 13'ü doktora olmak üzere 9 bini geçti. Burada yapılan her çalışmanın aynı seviyede olduğunu iddia etmek mümkün değil. Sayıyı yükselttiğiniz zaman gerçekten yüksek nitelikli, lisanslandırabileceklerimiz var" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i de makamında ziyaret ederek, şehrin sorunlarının çözümü noktasında iş birliği çağrısında bulundu. Bursa'nın önemli meselelerinin bilimle çözülebileceğine dikkat çeken Mustafa Bozbey, "Üniversitemizin mutlaka kentle ilgili çalışmaları var. Özellikle teknik üniversite olmasından dolayı, şehrimizin teknik sorunları konusunda üniversitemizle birlikte çalışma arzumuzu da şimdiden daha paylaşmak isterim. Çünkü imarla ilgili, teknik meselelerle ilgili, ulaşımla ilgili çok önemli sıkıntılar var. Bu sorunların giderilmesi için bilime inanan bir insan olarak, bilimsel veriler eşliğinde bu sorunların en aza ineceğine ya da ortadan kalkacağına inanıyorum. Maksadımız mutlu, huzurlu, güvenli bir kentte hep birlikte yaşamak" diye konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de Cem Karaca'nın "Sevda kuşun kanadında" şarkısını hatırlatarak "Bilim de aslında kuşun kanadında sevda gibidir. Milletlerin bunu uçurmaması lazım. Uçurduğu zaman çamura batıyoruz. Zamanında bu kuş buralardaymış. Özgürlük, adalet ve bilim üzerindeymiş. Sonra uçunca sıkıntıya girmişiz. Biz bir şekilde ekosistemimizi, bahçemizi, gülümüzü, çiçeğimizi o şekilde ayarlamalıyız ki, bu kuş yine buraya konsun. Bilim de fantezi yapılacak bir lüksümüz yok. Eğer üniversitede yapılan çalışma şehre katkı sağlamıyorsa bunun sorgulanması lazım" dedi.

Kaynak: İHA