Bozbey: “Bursa’yı katılımcılık anlayışıyla yöneteceğiz”

Türkiye Kent Konseyleri Platformu Genel Kuruluna katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, "Nilüfer'de kurduğumuz demokratik anlayış ve düzeni, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de taşımak istiyoruz" dedi.

Nilüfer'i 20 yılda Türkiye'nin örnek ve lider kenti haline getiren Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Bursa'da düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Platformu Genel Kuruluna katıldı. Nilüfer Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Bozbey, kent konseylerinin kentlerin mihenk taşı olduğunu söyledi. Nilüfer'de oluşturdukları katılımcı yönetim anlayışını Bursa Büyükşehir Belediyesine taşıyacaklarını ifade eden Bozbey, her ilçedeki kent konseylerinin aktif olarak bu sistemde yer alacağını söyledi.

Bozbey, "Nilüfer'de kurduğumuz bu demokratik anlayışı ve düzeni, Bursa Büyükşehir Belediyesine de taşımak istiyoruz. 17 ilçemiz var. 17 ilçemizde de mutlaka kent konseyi kurulacak. Aynı şekilde burada mahalle komiteleri sistemini de yaygınlaştırmaya çalışacağız. Bursa Kent Konseyi oluşturulurken, 17 ilçeden gelecek delegelerle birlikte, seçilecek olan yönetim oluşturulacak. Bursa Kent Konseyi, 17 ilçenin temsilcilerinden oluşan sivil bir inisiyatif olmak zorunda. Göreve geldiğimizde inanıyorum ki bunu başaracağız" dedi.

Ülkede demokrasiyi hakim kılmak zorunda olduklarını ifaden eden Bozbey, "Bunu yapamazsak Türkiye daha da aşağıya gider. Kent konseyleri, kentler için mihenk taşıdır. Demokratik bir yapıya dönüştürerek, böyle bir sistemi kurgulamamız lazım. Bursa halkı bize bu görevi verdiği takdirde, bütün komisyonlar kent konseyiyle beraber çalışacak. Bu sistemi kurarsak, Bursa Kent Konseyi ile 17 ilçedeki kent konseyi bir araya gelip, bazı konuları tartışma imkânı bulacak, sorunlarla ilgili doğru çözümleri ortaya koyacaklar. Bu bir süreçtir. Bu sürecin başlangıcı önemlidir" şeklinde konuştu.

Bozbey, vatandaşların katılımcılık anlayışıyla projelerde yer alacaklarını ve böylece yapılan hizmetlere sahip çıkacaklarını da söyledi.

Kaynak: İHA