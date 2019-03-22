Bozbey: Çiftçinin ve köylünün gelirlerini artıracağız

Mustafakemalpaşa'da halkla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, köylünün ve çiftçinin gelirlerini artırarak herkesi gülümseteceklerini söyledi. Kirmasti Deresi'nde de incelemelerde bulunan Bozbey, derede çevre düzenlemesi sözü verdi ve "Hem derelerimizin, hem sularımızın temiz akması bizim görevimiz" dedi.

Millet İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşalılar'la buluştu. Millet İttifakı'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ile birlikte Bursa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Bozbey, esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu, seçim için destek istedi.

Bozbey, Mustafakemalpaşa Şehitliği'ni ve Lala Şahin Paşa Türbesi'ni de ziyaret ederek dua etti.

Mustafakemalpaşa Muhtarlar Deneği'nde muhtarlarla bir araya gelen Mustafa Bozbey, Kirmasti Deresi çevresinde de incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bozbey, 22 Mart Dünya Su Günü'nde temiz ve ucuz su mesajı verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Yeşilin, beyazın ve mavinin olduğu bir kentte, su şehir için de, şehirli için de haktır. Hem derelerimizin, hem sularımızın temiz akması bizim görevimiz. Çeşmeden akan suyun da içilebilir olması bizim görevimiz. Bizler yağmur suyunu da toplamak ve kazanmak zorundayız. Toplanan yağmur suyunu sulamada kullanarak çevreye de katkıda bulunmuş olacağız. Göreve geldiğimizde hayata geçireceğimiz projelerden biri bu olacak. Dünya Su Günü kutlu olsun diyorum ve bir kez daha ekliyorum; Bursa suyunu hem ucuz hem de kaliteli kullanabilmelidir" dedi.

Mustafa Bozbey açıklamanın ardından Adnan Menderes Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Bozbey, seçim otobüsü üzerinden Millet İttifakı Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, CHP ve İYİ Parti Mustafakemalpaşa ilçe başkanlarıyla birlikte halkı selamladı.

"İsmiyle güzel, her şeyiyle güzel Mustafakemalpaşa, canım Mustafakemalpaşa" diyerek konuşmasına başlayan Mustafa Bozbey, ilçede tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti. Bozbey, Bursa'nın bütün ilçelerinde kooperatifler kurarak üreticiyi destekleyeceklerini söyledi. Mustafa Bozbey, "Çiftçimizi ve hayvancılıkla uğraşanları destekleyerek gelirlerini artıracağız. Çiftçimizin, köylümüzün yanında olursak, sahip çıkarsak ürün çeşitliliğini sağlarsak gerçekten çiftçimiz daha fazla gelir elde etmeye başlayacak. O zaman vatandaşlarımız huzurlu, mutlu ve geleceğe güvenle bakacak. Hayvancılıkla ilgili tesisleri kooperatifler kurarak destekleyeceğiz. Bizim görevimiz, köylümüzün, çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşanların gelirlerini artırmak. Biz Mustafakemalpaşalılar'ı, bütün Bursa'yı gülümsetmek için yola çıktık" diye konuştu.

Hedeflerinin Bursa'yı Türkiye'nin öncü ve lider bir kenti yapmak olduğunu söyleyen Mustafa Bozbey, Alinur Aktaş'a yüklendi. Bozbey, "Birilerine sormak lazım, sizin yönettiğiniz ilçe insani gelişmişlikte nerede? Ben listede aradım bulamadım. Listede yok. Bir tek listede Nilüfer var ve o da beşinci sırada. Çünkü çocuklara, gençlere, yaşlılara, engelli bireylerimize yapmış olduğumuz sosyal tesisler, yeşil alanlar var. Nerede var bunlar? Nilüfer'de var. Bursa'nın merkezinde bile yok. En fazla spor tesisi Nilüfer'de var, en fazla kültür alanı, kütüphane Nilüfer'de var. Nilüfer'de 280 tane park var, 20 yıllık tecrübe var. Bunları Mustafakemalpaşa gibi Bursa'nın tümüne aktaracağız. Şükrü Erdem ile birlikte yapacağız. Kirmasti Deresi'nin çevresinde çok güzel tesisler olacak. Bu kente Lala Şahin Paşa Türbesi'nin hali yakışıyor mu? Hemen yanı başında şehitliğimiz var. Orada yatanlar bizim şehitlerimiz, bizim çocuklarımız, onlara sahip çıkmak zorundayız. O alanı, insanlarımızın gelerek dua edebilecekleri hale getirmek bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

Kaynak: İHA