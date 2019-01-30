Bozbey’den BTSO’ya ziyaret

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "31 Mart'tan itibaren, ortaklaşa yapacağımız önemli çalışmalarla birlikte hem istihdamı ön planda tutacak hem de Türkiye'nin örnek bir bölgesi olacak" dedi.

31 Mart yerel seçimler öncesi kent dinamikleriyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey hem karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyor hem de Bursa'nın sorunlarına yönelik çözüm önerilerini paylaşıyor. Bozbey son olarak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Meclis Başkanlığı ve Divan Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Bozbey, hem sohbet etti hem de Bursa sanayisi ve istihdam konularında görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerinin Bursa'da bulunduğunu belirten Bozbey, nitelikli sanayi konusunda da Bursa'nın öncülük ettiğini ifade etti. Bursa sanayicilerinin çevreye olan duyarlılığını bildiğini de söyleyen Bozbey, iş dünyasına teşekkür etti.

31 Mart'tan itibaren hem BTSO hem de organize sanayi bölgeleriyle birlikte Bursa sanayisi konusunda yapacakları önemli çalışmalarla istihdamı ön planda tutacaklarının altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, teknoloji sanayisini artıracak yatırımlar ve iyileştirmelerle birlikte Türkiye'nin örnek bir bölgesi olacağını söyledi. Bozbey şöyle devam etti: "Bursa bunu hak ediyor. Bursa, sanayisiyle, çevresiyle, tarımıyla, dağıyla, deniziyle ve yeşiliyle birlikte bir armoni oluşturursa, Türkiye'nin örnek bir kenti haline dönüşecektir. Bu konuda destek olan, katkı sunan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BTSO Meclisi'nin de nitelikli ve kente duyarlı insanlardan oluştuğunu vurguladı. Ziyaretinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e teşekkür eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 31 Mart yerel seçimlerinde de başarılar diledi. BTSO'nun, Bursa ve Türkiye ekonomisi için çalışan, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Burkay, "BTSO olarak sadece Bursa'da değil, Türkiye ekonomisine yön veren, çok önemli proje ve çalışmalara imza atıyoruz. Sayın Bozbey ile projelerimizi ve hedeflerimizi paylaşma imkanımız oldu. Ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte kendisine başarılar diliyoruz" diye konuştu. Ziyaretin sonunda BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e günün anısına çini tabak hediye etti.

Şehit ailelerini de ziyaret etti

Mustafa Bozbey, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi'ni de ziyaret etti. Dernek Başkanı Metin Şenol, şehit ve gazi aileleri ile gazilerin yer aldığı buluşmada Bozbey, şehit aileleri ve gazilerin önerilerİ ve taleplerini aldı, sorunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulundu. Yaşanılan sorunları iyi bildiğini belirten Mustafa Bozbey, sorunların giderilmesi noktasında Şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle birlikte hareket edeceklerinin altını çizdi. Bozbey, "Şehit ve gazi ailelerimiz ile gazilerimizi asla unutmamamız gerekiyor. Bu vatanın bütünlüğü için bedel ödemiş insanlar olarak sizlere bugüne kadar destek olduk ama bu desteklerin az olduğunu düşünenlerdenim. İnşallah 31 Mart'tan itibaren eğer Bursa halkı bizi destekler ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bize yetki ve sorumluluk verirse, inanıyorum ki sizlerle birlikte şehit ve gazi aileleri ile gazilerimizin yaşadığı sorunları birlikte ortadan kaldıracağız. Aynı zamanda derneğimizin sosyal faaliyetler gerçekleştirme konusunda yaşadığı sorunları da biliyoruz. Duyarlı ve önemli adımlar atarak, bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA