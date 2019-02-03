Bozbey’den Osmangazi adayı Erkan Aydın’a destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın'ın seçim startını verdiği mitinge katılarak destek verdi. Mitingde konuşan Bozbey, Bursa'nın sorunlarını birlikte çözeceklerini söyledi.

CHP'nin Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın'ın seçim startını verdiği mitinge, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı. Kanalboyu Mahallesi'nde düzenlenen mitinge Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa milletvekilleri Yüksel Özkan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, eski Bakan Turhan Tayan, İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun, CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, CHP'li ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı miting alanına gelen Mustafa Bozbey ve Erkan Aydın, davul zurna ve meşalelerle karşılandı. "Bozbey gelecek, Bursa gülecek', "Osmangazi hazırlan geliyor Erkan" sloganlarıyla inleyen meydanda Bozbey ve Aydın'a vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Bozbey:"Bursa'nın sorunlarını beraber çözeceğiz"

Mitingde halka seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın sorunlarını iyi bildiklerini ve halkla beraber çözüm getireceklerini ifade etti. Mustafa Bozbey, "Kentsel dönüşüm dediler olmadı. Vatandaş ve kamu da mağdur. Kentsel dönüşümün insan için olduğunu düşünen anlayışın iktidara gelmesi gerek. Onun için adayız zaten. Nilüfer'i görüyorsunuz. Sizler de Nilüfer gibi huzur içinde yaşayacağınız yer istersiniz. Nilüfer'i, Osmangazi'ye ve Bursa geneline taşıyacağız. 20 yıllık tecrübemiz var. Biz Bursa'nın sorunlarını bilen, içinizden biriyiz. Biz üretimden yanayız. Üretimi destekleyerek insanın her yerde mutlu olmasını arzuluyoruz. Dağ yöresi bizim çok önemsediğimiz yer. Dağ yöresinin yolunu tamamlayacağız. Bursa'nın trafik sorunu var. Herkesin ulaşım hakkı var ama bir yerden bir yere ulaşamıyoruz. Bursa'da raylı sistem de yer altına inmeli. Bursa su şehri ama en pahalı biz kullanıyoruz. Bursalı Uludağ'ın suyunu ucuz içecek. Hak ettiğiniz suyu ve ulaşım sorunlarını en hızlı şekilde çözeceğiz" dedi.

En önemli sorunları halkla birlikte çözeceklerini belirten Bozbey, "Bursa'nın sorunlarını beraber çözeceğiz. Bugüne kadar "Çözeceğim" dediler böyle oldu. Biz birlikte çözersek sizler de mutlu olacaksınız. Masada hep beraber karar vereceğiz. Nilüfer'de bunu Mahalle Komiteleri ile yaptık. Halkın dediği olacak. Bursa'nın nüfusu yaklaşık 3 milyon. Herkesin her yörenin sorununu biliyoruz. Önümüzde bir yerel seçim var ve Bursa'nın belediye başkanını seçeceksiniz. Birileri diyor ki, "Hükümetle olsa daha iyi hizmet gelir mi?" Bakın Eskişehir'e, bakın Nilüfer'e. Biz kendimize inanıyoruz. Uyum içinde hizmet edeceğiz. Desteklerinizi bekliyorum" diye konuştu.

Erkan Aydın'a destek

CHP Bursa Milletvekili ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın da herkesin başkanı olmak üzere yola çıktıklarını belirtti. Alanda toplananların sloganlarla desteklediği Aydın şöyle konuştu: "Bugün yarım kaldığımız işi bitirmek üzere bıraktığımız yerden başlıyoruz. Milletvekili seçildik ve Bursa'nın sorunlarını Ankara'da haykırdık. Osmangazi'de yaşayan insanlarımızın sorunlarını yetkim ne kadar ise en aza indireceğim bu konuda size söz veriyorum. Osmangazi'de yaşayan insanımız en iyisini hak ediyor. Osmangazi'de kimse açıkta kalmayacak. Herkes ürettiğini satacak. Köylünün de kentlinin de esnafın da, haksızlığa uğrayanın da herkesin başkanı olacağız. Adil, teknolojik, huzurlu yaşanabilir bir Osmangazi ortaya çıkaracağız. Deneyimli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Osmangazi'yi de Nilüfer gibi yapacağız. Beraber başaracağız bunu. Desteğinizi bekliyoruz."

Kaynak: İHA