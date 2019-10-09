Bozcaada’da ‘kenevir’ operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve jandarma ekiplerince bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiğinin tespit edilmesi üzerinde yapılan operasyon sonucu 2 kişi tutuklandı.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Bozcaada'da bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiğini tespit eden Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve jandarma ekipleri bölgeye ortak operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu 2 kilo esrar ve 100 kök kenevir ele geçirildi. Tüm maddelere el konuldu. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA