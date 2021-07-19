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  3. Bozcaada'da skandal görüntüler! Parti yapan grup sonra şezlongları kırıp şemsiyeleri yaktı... Belediye'den sert açıklama geldi!

Bozcaada'da skandal görüntüler! Parti yapan grup sonra şezlongları kırıp şemsiyeleri yaktı... Belediye'den sert açıklama geldi!

Bozcaada’da aralarında adada yaşayan, işletmelerde çalışanlarında bulunduğu 50'den fazla tatilci, cumartesi gecesi Sulubahçe sahilinde parti düzenledi. Partiye katılanlar, hayasızca hareketlerde bulunarak şezlongları kırıp, şemsiyeleri yaktı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı.

Bozcaada'da skandal görüntüler! Parti yapan grup sonra şezlongları kırıp şemsiyeleri yaktı... Belediye'den sert açıklama geldi!

Turizm merkezi Bozcaada’da 'Bu nasıl eğlence!' dedirten görüntülere tanık olundu. Spor Kulübü’nün şezlong ve şemsiyelerinin de bulunduğu Sulubahçe sahilinde toplanan 50'yi aşkın tatilci cumartesi gecesi parti organize etti.

Eğlencenin dozunu kaçıran grup Bozcaada Spor Kulübü tarafından işletilen sahildeki şezlongları kırıp, güneş şemsiyelerini ateşe verdi. Eğlence bilmez grup giderken de çöplerini ortalıkta bıraktı.

Pazar sabahı Sulubahçe’ye giden Bozcaada Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kahyaoğlu, sahilin son halini görünce soluğu jandarmada aldı. Kahyaoğlu, gruptan şikayetçi oldu. 

Bozcaada'da skandal görüntüler! Parti yapan grup sonra şezlongları kırıp şemsiyeleri yaktı... Belediye'den sert açıklama geldi!

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Bozcaada Belediyesi de çöplüğe dönen sahilden çektiği görüntüleri sosyal medyadan "Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık" notuyla paylaştı.

 

 

 

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu görüntüleri izleyen milyonlarca kişi gruba tepki gösterdi.

Bozcaada'da skandal görüntüler! Parti yapan grup sonra şezlongları kırıp şemsiyeleri yaktı... Belediye'den sert açıklama geldi!

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKLAR

Bozcaada Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, hem belediyemiz hem de halktan gelen tüm bilgiler ışığında bu işin sorumlularını tek tek tespit etmekte ve en ağır şekilde idari cezalandırma işlemlerini titizlikle uygulamaktadır" denildi.

Bozcaada'da skandal görüntüler! Parti yapan grup sonra şezlongları kırıp şemsiyeleri yaktı... Belediye'den sert açıklama geldi!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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